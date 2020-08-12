Компания Kia представила первую официальную информацию о своем спортседане Kia Stinger, который претерпел плановую модернизацию. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Изменения призваны привлечь внимание покупателей на фоне всеобщего спада продаж в сегменте авто с кузовом седан.

Kia Stinger получил изменения в интерьере и экстерьере. Фото: kia.com

Отличить обновленную модель спереди смогут только специалисты. Но сзади изменения более ощутимые. Во-первых, полностью изменилась светотехника: теперь задние светодиодные фонари растянули на всю длину панели. Кроме того, в самих фонарях теперь располагаются по 10 индивидуальных светодиодов.

Во-вторых, изменилась форма заднего диффузора с квартетом патрубков, которые можно выбрать как по цвету, так и по размеру. Также для модели подготовили новые 18- и 19-дюймовые алюминиевые диски с оригинальным рисунком.

Kia Stinger получил изменения в интерьере и экстерьере. Фото: kia.com

Для максимальной персонализации покупателям будут предложено несколько новых стайлинг-пакетов, включающих дополнительные элементы декора и цветовые вариации отделки. В частности, в пакет "Black Package" вошли 19-дюймовые диски, окрашенные матовой черной краской, новый спойлер на панели багажника, черные корпусы зеркал и накладки на крыльях.

Kia Stinger получил изменения в интерьере и экстерьере. Фото: kia.com

В салоне появилась новая инфо-развлекательная система с дисплеем диагональю 10,25 дюйма. Кроме того, Stinger получил новую отделку приборной панели и дверных карт с прострочкой, а центральную консоль можно декорировать полированным алюминием или карбоном. Водитель может выбрать один из 64 цветов амбиентной подсветки. "Усеченный" спортивный руль получил вставку из полированного алюминия. Комбинированная цифро-аналоговая шкала приборов получила хромированный оклад, а по центру расположился 7-дюймовый экран бортового компьютера.

Kia Stinger получил изменения в интерьере и экстерьере. Фото: kia.com

В зависимости от рынка покупателям обновленного Stinger будет предложена широкая палитра цветов кузова и отделочных материалов, включая натуральную и искусственную кожу. Продажи Kia Stinger в Южной Корее стартуют в третьем квартале нынешнего года, а чуть позже новинка отправится покорять рынки других стран.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia презентовала самый компактный SUV.