Kia проводит европейские тесты кроссовера Sportage

Корейская компания Kia готовит новое поколение популярного кроссовера Sportage. Новинку заметили на тестах на Нюрбургринге.

Об этом сообщает портал Carscoops. Неутомимым фотоохотникам удалось запечатлеть новое поколение кроссовера, тщательно скрываемого от посторонних глаз под защитным камуфляжем.

Тем не менее, даже по этим фото можно сделать первые выводы о внешности новинки. Во-первых, автомобиль будет выполнен в новом фирменном стиле. Во-вторых, автомобиль получит совершенно иную, нежели у предшественников форму бокового остекления. В третьих, Sportage будет отличаться от прежней генерации совершенно иным оформлением задней части кузова.

Интересно, что на заднем стекле тестового прототипа можно заметить желтый маркер. Это свидетельствует о том, что перед нами автомобиль, который имеет электрические компоненты силового агрегата. Предположительно в объективы попала гибридная версия PHEV. Ожидается, что кроссовер с гибридным силовым агрегатом получит 1,6-литровый турбированный бензиновый мотор, электродвигатель и батарею энергоемкостью 13,8 кВтч.

Как и в случае с родственным Hyundai Tucson, на электротяге автомобиль сможет преодолеть до 45 км. Для тех, кто пока не решился на эксперименты с электричеством, будет предложен 2,5-литровый атмосферный мотор нового семейства Smartstream мощностью 187 л.с. и гибридный силовой агрегат с 1,6-литровым ДВС в составе. Гибридная и подзаряжаемая гибридная версии будут оснащаться полным приводом AWD уже в базовой комплектации.

В Европе 2022 Kia Sportage будет доступен в разнообразных версиях, включая гибриды, а также модели с традиционным ДВС. Помимо бензиновых моделей покупатели смогут приобрести версию с 1,6-литровым турбодизедлем CRDi.

В списке трансмиссий – 6-ступенчатый "робот" Intelligent Manual Transmission (iMT) и 7-ступенчатая роботизированная КП с двумя сцеплениями. Презентация нового поколения Sportage запланирована на апрель будущего года, а позже автомобиль представят покупателям в Европе и США.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia показала "рентген" нового гибридного Sorento.