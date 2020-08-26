Kia привезет в Европу кроссовер Sorento PHEV

Компания Kia планирует расширить модельный ряд для Европы и впервые представит подзаряжаемую (plug-in) версию популярного кроссовера Sorento. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

2021 Kia Sorento PHEV. Фото: kia.com

Ожидается, что новый кроссовер станет не только самой экономичной, но и самой мощной моделью в семействе Sorento. Версия PHEV получила в свое распоряжение турбированный 1,6-литровый мотор T-GDi, 91-сильный электродвигатель, 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию и батарею емкостью 13,8 кВтч с водяным охлаждением.

2021 Kia Sorento PHEV. Фото: kia.com

Турбированная "четверка" способна развивать мощность 180 л.с., а крутящий момент достигает 265 Нм. Электромотор обладает мощностью 91 л.с. и моментом в 304 Нм. Суммарная мощность силового агрегата достигает 265 л.с., а момент составляет 350 Нм. Вся эта мощь передается ко всем ведущим колесам посредством 6-ступенчатого "автомата" с минимальными потерями.

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На сегодняшний день версия PHEV является самой мощной в семействе нового Sorento, однако, производитель акцентирует внимание, что новинка станет еще и наиболее эффективной моделью в линейке.

2021 Kia Sorento PHEV. Фото: kia.com

По словам создателей, используемая в новинке платформа позволяет реализовать весь потенциал модели без ущерба для комфорта, практичности и других потребительских качеств, так как разработана с учетом возможного использования гибридных силовых агрегатов.

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2021 Kia Sorento PHEV. Фото: kia.com

В частности, батарея расположена под полом, благодаря чему Sorento Plug-in Hybrid имеет аналогичные полезный объем салона и багажного отделения, а также может предлагаться как в 5-, так и в 7-местной конфигурации.

2021 Kia Sorento PHEV. Фото: kia.com

Единственными визуальными отличиями Sorento PHEV является наличие декоративной эмблемы "eco plug-in" и зарядного порта на левом заднем крыле. Продажи новинки в Европе стартуют в начале будущего года.

2021 Kia Sorento PHEV. Фото: kia.com

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