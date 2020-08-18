Kia презентовала четвертое поколение минивена Carnival

В Южной Корее состоялась премьера нового поколения популярного минивена Kia Carnival. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Автомобиль построен на новой среднеразмерной платформе "Grand Utility Vehicle", которая отличается меньшей массой и более совершенной конструкцией.

Carnival получил эффектный дизайн с характерной облицовкой радиатора "нос тигра", светодиодные ДХО и узкие фары головного света, а также оригинальную пластику бампера с хромированным декором.

2021 Kia Carnival. Фото: kia.com

Сзади появилась защитная вставка на бампере, а фонари объединили в единую светодиодную панель. На выбор будет предложена широкая палитра цветов, а также ассортимент легкосплавнх дисков размерностью от 17 до 19 дюймов.

2021 Kia Carnival. Фото: kia.com

Благодаря использованию новой платформы, четвертое поколение Carnival выросло в длину на 40 мм, а колесная база увеличилась на 30 мм.

2021 Kia Carnival. Фото: kia.com

В зависимости от рынка сбыта, минивен будет доступен в 3- или 4-рядной конфигурации салона для размещения от 7 до 11 человек. В 7-местном варианте новый Kia Carnival предлагается с креслами повышенного комфорта для второго ряда.

2021 Kia Carnival. Фото: kia.com

Если необходимо перевести крупногабаритные грузы, то все сиденья можно сложить, благодаря чему объем багажного отделения достигнет 2905 л.

2021 Kia Carnival. Фото: kia.com

В салоне появилась новая приборная панель с двумя дисплеями диагональю 12,3 дюйма, объединенных под общим стеклом. Среди интересных опций – коммуникационная система, позволяющая общаться пассажирам разных рядов между собой посредством камеры, а также система отпирания и запирания сдвижных боковых дверей и двери багажника одним нажатием на кнопку.

2021 Kia Carnival. Фото: kia.com

В Корее новый Carnival будет предложен с несколькими силовыми агрегатами на выбор. В их числе 2,2-литровый дизель Smartsteam мощностью 199 л.с. и моментом в 440 Нм, 3,5-литровый бензиновый мотор MPi на 268 сил и 3,5-литровый двигатель GDi V6 мощностью 290 сил. Все они в стандартном исполнении работают в паре с 8-ступенчатым "автоматом".

Продажи в Корее нового Carnival начнутся уже в ближайшее время, а на мировые рынки новинка отправится в ближе к концу года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia презентовала самый компактный SUV.

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