Kia презентовал самый компактный SUV

Компания Kia провела презентацию нового компактного кроссовера Sonet. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Новинка будет производиться на индийском заводе компании, но продавать модель планируют по всему миру. В модельной иерархии Sonet займет место на ступеньку ниже представленного ранее кроссовера Seltos.

2021 Kia Sonet. Фото: kia.com

Автомобиль построен на той же платформе, что и родственный Hyundai Venue. Длина кроссовера – около 4 м, а колесная база – 2,5 м. От него же Sonet унаследовал агрегатную базу. Покупателям будут предложено несколько моторов, включая бензиновые 1,2-литровый атмосферный двигатель мощностью 83 л.с. и 1-литровый 120-сильный турбомотор. Поклонникам "тяжелого" топлива адресован 1,5-литровый 100-сильный турбодизель. Причем, впервые в сегменте можно будет заказать дизельную версию с 6-ступенчатым "автоматом".

2021 Kia Sonet. Фото: kia.com

Помимо АКП клиенты смогут выбирать между 5- и 6-ступенчатой МКП, 7-ступенчатым "роботом" DCT, а также инновационной автоматизированной "механикой" iMT (Intelligent Manual Transmission) с электронной педалью сцепления.

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Чтобы привлечь максимально возможное число покупателей к новинке, в компании решились на смелы шаг и предложили более 30 опций, недоступных у конкурентов даже за доплату. В их числе – мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 10,25 дюйма, вентиляция передних кресел, система фильтрации воздуха с антибактериальным фильтром HEPA, система дистанционного запуска двигателя через приложение на смартфоне, обновление карт через облачный сервис, беспроводная зарядка для смартфона с функцией охлаждения, амбиентная светодиодная подсветка салона и премиальная аудиосистемой Bose Premium с 7-ю динамиками и сабвуфером.

2021 Kia Sonet. Фото: kia.com

За безопасность отвечают 6 подушек безопасности, ABS с EBD и Brake Assist, ESC, Hill-start Assist Control, передние и задние парктроники, а также система мониторинга давления в шинах TPMS.

2021 Kia Sonet. Фото: kia.com

На выбор будут предложены восемь цветов кузова и три двухцветных варианта с контрастной крышей, а также дизайн-пакет GT-Line. Ожидается, что стоимость новинки будет начинаться примерно с $7000.

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