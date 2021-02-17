Kia представила новый флагманский седан

Корейская компания Kia презентовала новый флагманский седан Kia K8, который получил эффектный дизайн и первым примерил новую фирменную символику.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка заменит в модельной гамме второе поколение Kia K7, известное на других рынках под именем Cadenza.

Автомобиль первым среди моделей компании оформлен в новой фирменной стилистике и несет новую эмблему. Модель привлекает внимание оригинальным оформлением передней части с необычной интерпретацией облицовки "нос тигра" в разновеликих ромбах и аналогичных декоративных элементах, украсивших бампер. Узкая светодиодная оптика расположена на стыке бампера, крыльев и капота. Интересной деталью стала небольшие треугольные "плавники", украсившие задние боковые стекла.

Не менее эффектно выполнена задняя часть машины с светодиодной оптикой и трапециевидными хромированными патрубками, интегрированными в фактурный бампер. Кроме того, автомобиль богато декорирован хромированными деталями, подчеркивающими премиальный статус новинки. По словам создателей, при разработке дизайна Kia K8 они черпали вдохновение в облике современных яхт.

В салоне ожидается полностью цифровой кокпит, богатая отделка из кожи и широкий функционал мультимедийной системы. Автомобиль появится на "домашнем" рынке в середине года, а позже его можно ожидать за пределами Южной Кореи. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, электромобили Kia, Ioniq и Genesis замечены на совместных испытаниях.