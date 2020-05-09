Kia показала улучшенного соперника Toyota Land Cruiser
Внедорожник Kia Mohave Gravity – крутой вездеход для соперничества с Toyota Land Cruiser и родственным Lexus LX. В соперники корейской модели также можно записать новый Nissan Patrol.
Рамный внедорожник Kia Mohave (на некоторых рынках представлен под именем Borrego) появился в 2008 году. В 2019-м машину глубоко модернизировали, благодаря чему модель можно даже назвать автомобилем второй генерации. Но топовая версия Gravity пошла еще дальше.
Снаружи такой внедорожник отличается от стандартного обновленного SUV другой передней решеткой и 20-дюймовыми затемненными колесными дисками особого дизайна. Обратите внимание, у большого внедорожника Киа на домашнем рынке есть собственная эмблема с названием модели.
Салон Mohave в топовой модификации Gravity получил отделку алькантарой и амбиентную подсветку. Еще новинку можно оборудовать цифровым щитком приборов, центральным сенсорным экраном на 12 дюймов и современными системами активной безопасности вроде слежения за разметкой и автоматического торможения. На выбор доступны 5-, 6- и 7-местная конфигурации салона.
Под капотом – турбированный дизельный двигатель V6 объемом 3 л на 260 л.с. и 560 Нм крутящего момента. Новый Mohave Gravity оценили в стартовые 45,5 тыс. долларов. Главные соперники – Toyota LC 200, Lexus LX и недавно обновленный Nissan Patrol.
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