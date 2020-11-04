Kia показала 'рентген' нового гибридного Sorento

Kia презентовала "рентген" нового 7-местного кроссовера Sorento в гибридной Plug-in версии.

Об этом сообщает пресс-служба компании. На иллюстрации хорошо видна компоновка кроссовера и расположение его основных узлов и агрегатов. В частности, на "рентгене" видно, как батарея, топливный бак, двигатель и электромотор интегрированы в структуру несущего кузова.

Под капотом Sorento Plug-in Hybrid располагается гибридная силовая установка с 1,6-литровым турбированным мотором с прямым впрыском T-GDi, который развивает 180 л.с. и 265 Нм крутящего момента. Ему помогает электромотор мощностью 67 кВт (91 л.с.) и крутящим моментом 304 Нм. Суммарная мощность силового агрегата достигает 265 л.с., а совокупный крутящий момент составляет 350 Нм. Таким образом новинка является самым мощным Sorento на европейском рынке.

Электромотор расположен между ДВС и коробкой передач. Система управления трансмиссией Sorento Plug-in Hybrid может использовать электропривод или оба двигателя вместе, а также использовать переднюю пару колес или все четыре в зависимости от ситуации и дорожной обстановки.

Питание для электромотора обеспечивает литий – полимерная батарея энергоемкостью 13,8 кВт, расположенная в нише под полом между водителем и передним пассажиром. Подобное расположение позволило не только понизить центр тяжести, но и сохранить полезное пространство салона. Батарея имеет собственный независимый контур водяного охлаждения.

Топливный бак на 67 литров установлен под вторым рядом кресел, а зарядное устройство на 3,3 кВт находится под полом багажника. Таким образом в машине достаточно места как для ног пассажиров третьего ряда, так и для багажа.

При сложенном третьем ряде сидений объем багажного отделения составляет 809 л, а при полностью заполненном пассажирами салоне в багажном отделении найдется еще 175 литров для поклажи.

Новый Kia Sorento Hybrid появится в продаже у европейских дилеров марки в начале 2021 года.

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