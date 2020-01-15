Kia готовится атаковать рынок электромобилей

В компании Kia намерены существенно расширить линейку электромобилей и к 2025 году вывести на рынок 11 экологически чистых моделей

Об этом сообщает пресс-служба компании. Корейский производитель планирует внедрить так называемый "План S", который предполагает активную электрификацию модельного ряда Kia.

Руководитель Kia Хан Ву Пак представил "План S" – стратегию развития электромобильности компании kianewscenter.com

Первый электромобиль Kia нового поколения появится уже в 2021 году kianewscenter.com

В рамках средней и долгосрочной стратегии развития предполагается, что уже в 2021 году появится первенец нового поколения электромобилей марки, а к 2025 году в портфолио корейского бренда будет 11 электрокаров, созданных на новой электрической платформе.

Каким может стать электромобиль компании можно представить на примере концепта Imagine by Kia, показанного на Женевском автошоу 2019 kiamedia.com

Новости Кроссоверы Kia и Hyundai получат электромоторы

В компании считают, что эти модели позволят им занять порядка 6,6% мирового рынка электромобилей. Популярность электромобилей с каждым годом будет расти, что позволит Kia к 2026 году довести ежегодные объемы продаж EV до полумиллиона единиц.

По словам Хан Ву Пака, к 2026 году компания намерена занять около 7% мирового рынка электромобилей kianewscenter.com

В соответствии с "Планом S" компания Kia инвестирует $25 млрд в "установление лидерства в области электрификации транспортных средств и диверсификации бизнеса" до конца 2025 года. В Kia также отметили, что они хотят, чтобы "клиенты чувствовали и понимали, что эволюция компании будет развиваться в направлении электрификации и мобильных решений".

Как писал ранее OBOZREVATEL, Kia Telluride завоевал титул "Кроссовер 2020 года" в США.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!