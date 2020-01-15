Kia готовится атаковать рынок электромобилей

В компании Kia намерены существенно расширить линейку электромобилей и к 2025 году вывести на рынок 11 экологически чистых моделей
Об этом сообщает пресс-служба компании. Корейский производитель планирует внедрить так называемый "План S", который предполагает активную электрификацию модельного ряда Kia.
Руководитель Kia Хан Ву Пак представил "План S" – стратегию развития электромобильности компании
kianewscenter.com
Первый электромобиль Kia нового поколения появится уже в 2021 году
kianewscenter.com
В рамках средней и долгосрочной стратегии развития предполагается, что уже в 2021 году появится первенец нового поколения электромобилей марки, а к 2025 году в портфолио корейского бренда будет 11 электрокаров, созданных на новой электрической платформе.
Каким может стать электромобиль компании можно представить на примере концепта Imagine by Kia, показанного на Женевском автошоу 2019
kiamedia.com
В компании считают, что эти модели позволят им занять порядка 6,6% мирового рынка электромобилей. Популярность электромобилей с каждым годом будет расти, что позволит Kia к 2026 году довести ежегодные объемы продаж EV до полумиллиона единиц.
По словам Хан Ву Пака, к 2026 году компания намерена занять около 7% мирового рынка электромобилей
kianewscenter.com
В соответствии с "Планом S" компания Kia инвестирует $25 млрд в "установление лидерства в области электрификации транспортных средств и диверсификации бизнеса" до конца 2025 года. В Kia также отметили, что они хотят, чтобы "клиенты чувствовали и понимали, что эволюция компании будет развиваться в направлении электрификации и мобильных решений".
Как писал ранее OBOZREVATEL, Kia Telluride завоевал титул "Кроссовер 2020 года" в США.
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