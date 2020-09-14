Каждый третий автомобиль в мире изготовлен в Китае

Из 67 миллионов автомобилей, изготовленных в мире в 2019 году, более 21 миллиона произвели в Китае.

Об этом сообщает портал Statista со ссылкой на информацию Международной ассоциации автопроизводителей (OICA).

По данным организации за период с 2014 по 2019 год выпуск автомобилей в Китае увеличился на 7,2%, а в Индии – на 14,6%. Индия продемонстрировала высокую динамику роста – по итогам 2019 года в стране были изготовлено более 3,6 миллиона новых авто.

Почти не изменились объемы производства в Японии, где прирост составил всего лишь 0,6%. А вот в США, Германии и Южной Корее за аналогичный период производство сократилось на 40%, 16% и 12% соответственно.

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Стоит отметить, что снижение производства внутри страны автомобильные концерны компенсируют увеличением выпуска за рубежом. Например, 39% от общего объема продаж немецкого концерна Volkswagen в 2019 году приходилось на китайский рынок. Другие компании также наращивают объемы выпуска и продаж авто в Поднебесной за счет совместных предприятий и локализации производства.

Напомним, что по данным OICA в 2019 году в Украине было изготовлено 6254 легковых авто, что на 25% меньше, чем в 2014-м когда у нас в стране произвели 25961 "легковушек".

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