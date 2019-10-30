Каждое пятое – токсично: вскрылись неожиданные факты тестов детских автокресел

Немецкий ADAC протестировал 20 детских автокресел и выяснил, что часть из них не соответствует нормам ЕС.

Об этом сообщает немецкий клуб. В очередном тесте всесторонним испытаниям подверглись 20 новых кресел, как для совсем маленьких детей, так и для детей постарше. Их оценивали на безопасность, удобство эксплуатации, эргономику и содержания вредных веществ. Все кресла выдержали испытания на безопасность при аварии, но четыре модели потерпели неудачу из-за слишком высокого содержания вредных веществ.

Выбираем детские кресла newspress.co.uk

Результаты тестов ADAC

Результаты тестов детских кресел от ADAC adac.de

Оценка: 0,5-1,5 – "очень хорошо"; 1,6-2,5 – "хорошо"; 2,6-3,5 – "удовлетворительно"; 3,6-4,5 – "достаточно"; 4,6-5,5 – "недостаточно".

Приятно отметить, что показатели 16 моделей по ряду оценочных критериев превышают требования действующего европейского законодательства. Например, защита от фронтального и бокового удара у кресел Besafe iZi Kid X3 i-Size (для детей в возрасте от 1 до 4 лет) стала лучшей среди всех детских кресел, протестированных ADAC с 2015 года.

Не обошлось без замечаний. Так, в тесте на фронтальное столкновение модель Hauck iPro Baby с iPro Base выдержала испытание, но показатели нагрузки оказались близки к предельным. А модель Britax Römer Kidfix² S рекомендуется использовать с элементом для поддержки спины даже для рослых детей.

Только 4 кресла не прошли проверку из-за обнаруженных в тканях недопустимого уровня антипирена (добавка для увеличения огнезащиты) и нафталина, который, как считается, обладает канцерогенным эффектом.

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