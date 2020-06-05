Украинская телеведущая и амбассадор бренда Jaguar в Украине Екатерина Осадчая представила новую модель Jaguar F-Type.

Катя Осадчая снялась в видео с Jaguar F-Type jaguar.ua

"Это авто спроектировано с эмоций, для ярких и сценичных людей. В кузове Coupe или Cabriolet, оно идеально для влюбленных пар, где место только для двоих. Я – человек сцены, если вы также любите театральные спецэффекты – это авто для вас", – подчеркивает телеведущая.

Катя Осадчая снялась в видео с Jaguar F-Type jaguar.ua

В видео принимает участие полноприводный F-Type с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 300 л.с. С его помощью обновленная модель способна развить скорость до 250 км/ч, а на разгон до первой "сотни" купе треуется 5,7 секунды.

Катя Осадчая снялась в видео с Jaguar F-Type jaguar.ua

Катя Осадчая снялась в видео с Jaguar F-Type jaguar.ua

"Идеал на сцене, а вот настоящая жизнь происходит за кулисами. Ими в F-Type выступают интеллектуальные технологии, ориентированные на водителя. Чем ярче владелец авто — тем более впечатляющими должны быть эти технологии", — объяснила ведущая. Встроенная информационно-развлекательная система Jaguar связывает владельца с внешним миром, а современная аудиосистема — это насыщенный звук любимых треков в салоне.

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