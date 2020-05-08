Картина маслом: элитные авто из Украины на парковке в Монако

Богатые украинцы нередко посещают Монако на своих авто. А некоторые соотечественникам это княжество настолько приглянулось, что они, похоже, решили даже в нём пересидеть карантин.

Во всяком случае, на это указывает фото двух элитных автомобилей на украинских номерах, заснятых недавно на одной из парковок Монако.

Rolls-Royce Wraith и Mercedes SLS AMG из Украины на парковке в Монако instagram.com/ukraine_cars

И Rolls-Royce Wraith и Mercedes SLS AMG, стоят по несколько сотен тысяч долларов, хотя последний уже не выпускается. В то же время именно этот Роллс-Ройс прославился в интернете несколько лет назад – на нём был замечен священник Киево-Печерской Лавры.

Тот самый Rolls-Royce Wraith, замеченный в 2017 году topgir.com.ua

Как видно, у обоих автомобилей также индивидуальные номера. Регистрация – киевская.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что украинский продавец картошки на Rolls-Royce принял участие в драг-рейсинге.