Карантин не помеха: какие авто покупали украинцы в апреле
Несмотря на карантин, в апреле украинцы продолжали покупать новые автомобили. За месяц на учет было поставлено 3,7 тысяч новеньких легковых авто, сообщает Ассоциация Укравтопром.
Несмотря на то, что покупательская активность из-за карантина снизилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель не является антирекордом, – продажи в минувшие годы были ниже. Так что, можно с уверенностью сказать, что нынешний спад – явление временное и после возобновления деловой активности продажи будут расти.
Третий месяц подряд тройка лидеров украинского рынка не меняется: Renault, Toyota и Kia. Интересно, что годом ранее апрельский рейтинг возглавляли эти же компании в аналогичном порядке.
Неожиданно по итогам апреля на четвертое место поднялся бренд BMW, в прошлом году занимавший 9-ю позицию, а в предыдущем месяце – 13-ю. Удивил и Mercedes-Benz, один из немногих брендов, продемонстрировавших рост продаж, показав шестой результат месяца. Годом ранее Mercedes-Benz занимал 14-ю строчку рейтинга, а в марте этого года был 11-м.
Топ-10 брендов апреля 2020 выглядит следующим образом:
Renault – 771 шт.
Toyota – 428 шт.
Kia – 259 шт.
BMW – 184 шт.
Skoda – 180 шт.
Mercedes-Benz – 177 шт.
Mazda – 173 шт.
Nissan – 133 шт.
Peugeot – 131 шт.
Hyundai – 121 шт.
Всего с начала 2020 года на украинском рынке было зарегистрировано почти 24 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но в данном случае этот незначительный спад обусловлен карантином.
Как писал ранее OBOZREVATEL, в Германии уже возобновили свою работу дилерские центры.