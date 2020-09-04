Канье Уэст купил украинский вездеход Sherp для рэпера 2 Chainz

Стас Сидилев Новости 09:42, 4.09.2020 Обновлено: 09:54, 4.09.2020

Рэпер Канье Уэст на день рождения рэперу и своему другу 2 Chainz подарил необычное транспортное средство – украинский вездеход Sherp PRO ATV.

По информации Top Gir, автомобиль обошелся исполнителю в $120 000. От стандартного исполнения конкретный внедорожник украинского производства отличается особой черной краской и табличкой с отрывком из Библии.

Sherp PRO ATV стоит $120 000.
Фото: topgir.com.ua

Вездеходы Sherp очень популярны за пределами Украины – в Европе и, в особенности, в США. Даже непосредственно в гараже Канье Уэста несколько таких авто. Эти транспортные средства обрели популярность благодаря выдающимся способностям на бездорожье.

Кузов авто почему-то украсили отрывком из Библии.
Фото: topgir.com.ua
В США много вездеходов Sherp.
Фото: topgir.com.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, китайская компания Chery показала свой самый дорогой внедорожник, который стал флагманом модельного ряда.

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