Канье Уэст купил украинский вездеход Sherp для рэпера 2 Chainz

Рэпер Канье Уэст на день рождения рэперу и своему другу 2 Chainz подарил необычное транспортное средство – украинский вездеход Sherp PRO ATV.

По информации Top Gir, автомобиль обошелся исполнителю в $120 000. От стандартного исполнения конкретный внедорожник украинского производства отличается особой черной краской и табличкой с отрывком из Библии.

Sherp PRO ATV стоит $120 000. Фото: topgir.com.ua

Вездеходы Sherp очень популярны за пределами Украины – в Европе и, в особенности, в США. Даже непосредственно в гараже Канье Уэста несколько таких авто. Эти транспортные средства обрели популярность благодаря выдающимся способностям на бездорожье.

Кузов авто почему-то украсили отрывком из Библии. Фото: topgir.com.ua

В США много вездеходов Sherp. Фото: topgir.com.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, китайская компания Chery показала свой самый дорогой внедорожник, который стал флагманом модельного ряда.