Канадец прилетел в Германию, чтобы пожаловаться на свой Mercedes

Канадец Да Тонг Янг и его жена Гифанг Хао в 2017 году купили новый Mercedes-Benz S-Class за 108 тыс. долларов США. Супруги полагали, что после этого они стали владельцами самого безопасного роскошного седана, но через год выяснилось, что это совсем не так, сообщает Richmond News.

Во время одной из поездок (на пробеге в 6 400 км) руль Мерседеса внезапно заблокировался, что повлекло за собой ДТП – водитель потерял управление и автомобиль врезался в бетонную стену. В сервисе местного дилера, у которого был куплен седан, механики решили проблему – они заменили систему рулевого управления и отдали автомобиль владельцам, заявив, что он полностью безопасен и готов снова к эксплуатации. Тем не менее, хозяев это не устроило – они потребовали вернуть их деньги ли же заменить сломанное авто на новое.

Владелец на фоне своего Мерседеса richmond-news.com

Янг и его супруга посчитали, что даже после ремонта на машине ездить небезопасно. Однако на их условия представители марки не пошли, поэтому подали на дилера иск в суд, требуя не только компенсацию за понесенные расходы, но и возмещение морального ущерба. Впрочем, и это не помогло.

Не добившись своего, Ян сел на самолет и отправился в Штутгарт, где находится штаб-квартира Mercedes, чтобы на месте поговорить с представителем компании. Он встретился с одним из менеджеров и рассказал о своей проблеме, но в ответ позднее получил лишь электронное письмо, в котором говорилось, что его дело будет рассмотрено. Тем временем проблемный Мерседес находится в гараже владельцев, которые категорически отказывается его использовать.

"Битва, в которой мы сражаемся, и поездка в Германию, не являются чем-то эксцентричным. Мы просто ищем справедливости и для нас, и для других водителей, которые, вероятно, были или будут в подобной ситуации", – прокомментировал Ян.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в ходе протестов в США было уничтожено несколько новых Мерседесов в в одном из дилерских центров.