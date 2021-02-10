Камеры в Украине "научат" лучше следить за нарушениями на полосе общественного транспорта: названа дата

Камеры автофиксации на дорогах Украины с 15 февраля будут следить за нарушениями проезда полосой общественного транспорта.

Об этом на своей странице в Facebook в среду, 10 февраля, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. Первая такая камера установлена в Киеве на бульваре Дружбы народов, 36.

"Уже в следующий понедельник она сможет фиксировать не только нарушения скорости движения, но и контролировать движение полосой для общественного транспорта", – написал правоохранитель.

Как отметил он, украинским водителям "проскочить побыстрее и не получить админпостановление станет еще труднее".

Белошицкий подчеркнул, что система фото- и видеофиксации на дорогах доказала свою эффективность.

Так, на местах, где установлены комплексы автоматической фиксации правонарушений, количество ДТП с пострадавшими и погибшими снизилось в три раза.

Facebook / Алексей Белошицкий

Скриншот

Напомним, с 1 июня по 30 ноября 2020 года в Украине было зафиксировано более 1,1 млн нарушителей ПДД с помощью камер автофиксации. Последние начали работать с начала лета.

Как писал OBOZREVATEL: