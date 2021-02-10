Камеры в Украине "научат" лучше следить за нарушениями на полосе общественного транспорта: названа дата
Камеры автофиксации на дорогах Украины с 15 февраля будут следить за нарушениями проезда полосой общественного транспорта.
Об этом на своей странице в Facebook в среду, 10 февраля, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. Первая такая камера установлена в Киеве на бульваре Дружбы народов, 36.
"Уже в следующий понедельник она сможет фиксировать не только нарушения скорости движения, но и контролировать движение полосой для общественного транспорта", – написал правоохранитель.
Как отметил он, украинским водителям "проскочить побыстрее и не получить админпостановление станет еще труднее".
Белошицкий подчеркнул, что система фото- и видеофиксации на дорогах доказала свою эффективность.
Так, на местах, где установлены комплексы автоматической фиксации правонарушений, количество ДТП с пострадавшими и погибшими снизилось в три раза.
Напомним, с 1 июня по 30 ноября 2020 года в Украине было зафиксировано более 1,1 млн нарушителей ПДД с помощью камер автофиксации. Последние начали работать с начала лета.
Как писал OBOZREVATEL:
В 2021 году на дорогах Украины появится еще 200 камер фиксации нарушений Правил дорожного движения.
Развитие системы фото- и видеофиксации планируется в трех направлениях – установление еще большего количества камер, установка камер на машинах типа "Фантом", а также использование патрульными системы TruCam.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, цель которого отменить письма в адрес нарушителей ПДД, которые оплатили назначенный штраф в течение 15 дней.