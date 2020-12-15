Камеры контроля скорости "поймали" водителя BMW 32 раза за одну поездку

В Великобритании полиция задержала водителя, который за одну поездку был "пойман" камерами контроля скорости 32 раза. Кроме того, в ходе проверки оказалось, что за этим же автомобилистом числится и ряд других нарушений.

Как пишет The Sun, необычный инцидент произошел недалеко от английского города Сток-он-Трент. Водитель BMW ехал по трассе со средней скоростью 134 км/ч в туманную погоду. Причем скорость он превышал даже на тех участках дороги, где велись ремонтные работы. И чем дальше британец передвигался с нарушением, тем чаще он попадал на радары системы автофиксации. В итоге, когда его остановила полиция, общее количество зафиксированных камерами нарушений перевалило за три десятка.

BMW, остановленная полицией The Sun

За такое злостное нарушение водителю BMW теперь грозит не только денежное взыскание, но и начисление не менее 96 штрафных очков. Для понимания, права в Великобритании отбирают (сроком на 4 года) в том случае, если водитель набрал 12 и более штрафных баллов.

Однако превышение скорости – не единственное, в чем уличили автомобилиста. Также полицейские установили, что у него отсутствовала страховка, а на передних колесах автомобиля были установлены изношенные шины (то есть, теперь ему инкриминируют еще и опасное вождение).

Как ранее писал OBOZREVATEL, полиция Германии остановила водителя, который ездил без прав 40 лет. Также OBOZREVATEL дал рекомендации по поводу того, как правильно водить машину в гололед.