Камеры контроля скорости перестанут быть проблемой для водителей BMW

Компания BMW разработала систему, которая заблаговременно предупреждает водителей о камерах и радах контроля скорости. Благодаря этому владельцы машин баварской марки смогут вовремя сбрасывать скорость и, следовательно, избегать штрафа за нарушение ПДД.

Уже сейчас многие автомобилисты используют различные системы, которые сообщают о наличии полицейских радаров (лидаров) на дорогах. Например, к таковым относится популярное мобильное приложение Waze: оно представляет собой, по сути, карту автодорог, в которую сами автомобилисты вносят локации с расположением устройств отслеживания скорости. Однако, в отличие от того же Waze, работа новой системы BMW основывается не на заранее созданных отметках, а отслеживании камер в режиме реального времени. В частности, когда антирадар BMW видит, что на автомобиль направлен лазерный луч мобильной или стационарной системы фиксации, он сразу же уведомляет об этом водителя, пишет Automotive News.

Система будет доступна со следующего года на топовых автомобилях BMW, но в будущем ее также могут получить и некоторые модели Mercedes и Audi, поскольку антирадар разрабатывался совместно с Here Technologies – компанией, которая принадлежит всем трем немецким маркам (собственно, BMW, Mercedes и Audi).

Во многих странах, например в Германии, информирование о камерах дорожного движения запрещено законом, поэтому новую систему получат лишь те рынки, где нет подобных запретов. Первые три месяца антирадар будет бесплатным, затем за него станут взымать плату.

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