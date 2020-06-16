Какой будет новая BMW M5 2021: первые изображения

В конце мая была представлена обновленная BMW 5 Series в версиях седан и универсал, а это значит, что совсем скоро должна дебютировать усовершенствованная M5.

И пока премьера лишь на подходе, в интернете уже появились изображения будущей "эмки", подготовленные независимым дизайнером KERO_WOLF. Свое виденье машины он показал на примере седана в красном цвете с черными колесными дисками и желтыми тормозными суппортами.

BMW M5 2021 - предполагаемый дизайн

Как видно, на BMW M5 2021. скорее всего, получит другие фары, "ноздри" радиатора и бамперы. Картинок интерьера нет, но, очевидно, что внутри заряженного седана пропишется информационно-развлекательная система BMW iDrive 7 с 12,3-дюймовым экраном. поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto, а также 12,3-дюймовая цифровая приборная панель.

BMW M5 2021 - предполагаемый дизайн

Ожидается, что модернизированный M5 по-прежнему будет обладать мощностью 600 л.с. (версия Competiton – 625 л.с.), однако позже появится более легкая модификация M5 CS с отдачей около 650 л.с., также предлагающая улучшенную аэродинамику и модифицированную подвеску.

BMW M5 2021 - предполагаемый дизайн

BMW M5 2021 - предполагаемый дизайн

BMW M5 2021 - предполагаемый дизайн

Напомним, под капотом нынешнего BMW M5 находится 4,4-литровый двигатель V8 M TwinPower Turbo мощностью 600 л.с. при 5600-6700 об/мин. и крутящим моментом 750 Нм при 1800-5600 об / мин. Мотор состыкован с восьмиступенчатой КП M Steptronic и полным приводом с несколькими режимами M xDrive (4WD, 4WD Sport, 2WD). Отметку в 100 км/ч автомобиль преодолевает за 3,4 сек, максимальная скорость – 250 км/ч. В M-пакет автомобиля входит аэродинамический обвес, спортивная подвеска, спортивная выхлопная система, 19-дюймовые легкосплавные диски, шины 275/40 R 19 и 285/40 R 19 (20-дюймовые колеса также будут доступны в качестве опции), а также усиленные тормоза (опционально карбоново-керамические тормоза с желтыми суппортами).

Текущая BMW M5

Текущая BMW M5

Что касается нынешней версии M5 Competition, ее мощность составляет 625 л.с. при 6000 об/мин. и 750 Нм при 1800-5800 об/мин, разгон до 100 км/ч – 3,3 секунды, а максимальная скорость с дополнительным пакетом M Driver –305 км/ч. Пакет для M5 Competition включает черные "ноздри" радиатора, черные глянцевые детали, черные зеркала M, спойлер на багажник, модифицированную систему выпуска и подвески (автомобиль ниже на 7 мм), улучшенное рулевое управление, эксклюзивные 20-дюймовые легкосплавные диски, а также измененный интерьер.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что BMW представила новую модель, которая шокировала огромными "ноздрями".