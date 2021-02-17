Как выбрать машину и купить ее: главные нюансы

Наличие автомобиля сегодня перестало быть прихотью и стало необходимостью. Но выбрать машину – задание не из простых.

AutoOboz рассказывает, как подойти к этому процессу максимально рационально и с чего стоит начать. Главная цель – подобрать машину, которая будет полностью соответствовать требованиям владельца и радовать в повседневной эксплуатации.

Самый простой вариант – купить седан. Как правило, такой тип кузова удовлетворяет наибольшее количество автомобилистов и является самым популярным независимо от потребностей. Все, что нужно знать, – традиционный седан предлагает два ряда кресел и багажник среднего размера. Интересно, что такие автомобили представлены во многих классах в широком ассортименте моделей. Длина кузова варьируется от 4 до 6 м, а благодаря диапазону цен (от $10 000 до $500 000) каждый найдет идеальный вариант для себя. Яркие представители – Peugeot 301, Toyota Camry и Mercedes S-class.

Хэтчбеки представляют собой более специфичный сегмент. Но на рынке Западной Европы, например, именно такие машины пользуются самым высоким спросом. Это связано с компактным кузовом (хотя хэтчбеки бывают и большими), который сочетается с практичным салоном. Стоит также отметить удобный доступ к грузовому отсеку благодаря большой багажной дверце – с этой точки зрения хэтчбеки удобнее седанов. Представители сегмента – Mini, Volkswagen Golf и Porsche Panamera.

Универсал – фактически тот же хэтчбек, но с удлиненной задней частью кузова и, соответственно, увеличенным объемом багажника. Такие автомобили выбирают самые практичные семьянины, которые стараются сохранить стильный дизайн своего транспортного средства. Многие производители предлагают покупателям свои универсалы – Skoda Octavia, Mazda 6, BMW 5 Series.

Минивэны во главу угла ставят практичность. Интерьеры таких машин предлагают максимальный простор и огромное количество боксов и карманов для мелочевки. Минивэны часто способны разместить до 8 человек внутри. Как правило, внешний вид при этом отходит на второй план – такие машины зачастую выглядят скучновато. Однако отдельные представители, вроде Renault Espace, смотрятся очень стильно. Но минивэны сегодня остаются востребованными только в Китае, на глобальном рынке они стремительно теряют позиции, уступая более популярным сегментам.

Внедорожники появились как по-настоящему своевременный ответ на вопрос об универсальном транспортном средстве. Сегодня в таких машинах есть просторный салон, современное оснащение, крутой дизайн и большой багажник. Огромный бонус – продвинутые возможности на бездорожье, которые позволяют добраться на своей машине практически в любую точку. При этом зачастую такие модели выбирают городские жители, которым нравится брутальный стиль. Главные недостатки выходят из той же универсальности – цена и прожорливость. Известные внедорожники – Suzuki Jimny, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Land Cruiser.

Пикапы так же талантливы на бездорожье, но предлагают упрощенное оснащение в обмен на огромный грузовой отсек. В городе такие машины появляются очень редко. Можно обратить внимание на Ford Ranger, Nissan Navara и Great Wall Wingle 7.

Кроссоверы – наиболее перспективный и быстрорастущий сегмент на сегодня. Эти автомобили, грубо говоря, соединили в себе ключевые качества всех автомобилей и предлагают удивительно широкий ассортимент. Они настолько же практичны, как универсалы, бывают огромными, чтобы разместить 7-8 человек, компактными, чтобы легко парковаться в городе, и даже иногда способны проявить интересные возможности на бездорожье. Но в большинстве случаев на кроссоверах лучше не съезжать с твердого асфальта, для которого они в первую очередь и создавались. Вы точно знаете такие модели, как Nissan Qashqai, Audi Q5 и Hyundai Santa Fe.

Купе – седан с двумя дверьми вместо четырех, если говорить грубо. Такой автомобиль отлично вам подойдет, если вы не обременены вопросами практичности и располагаете серьезным бюджетом. За такие машины придется как следует заплатить по причине их имиджевого позиционирования. Но покупатель получит потрясающий дизайн и лучшие технические наработки, которые способен предложить современный автопром. На ум сразу приходят Audi A5 и Aston Martin DB11.

Кабриолет представляет собой то же купе, крышу которого (тканевую или металлическую) можно сложить в багажник (вручную или с помощью электрического механизма). Родстер – наиболее специфический тип кузова, – это кабриолет с двумя сиденьями. Mazda MX-5 – хороший пример.

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