Какое авто лучше защищает при ДТП: старое большое или новое маленькое

Несколько лет назад научно-популярный YouTube-канал Holmes Solutions решил выяснить, какое авто лучше защищает при столкновении – старое большое или новое компактное. Для этого ученые-журналисты взяли по одному представителю из каждой группы и столкнули их друг с другом.

На такой краш-тест экспертов подтолкнули неоднозначные теоретические ответы. С одной стороны, тяжелая и крупная старая машина создает больший импульс при столкновении и и обладает большей площадью поглощения ударов, а с другой – современный автомобиль, пускай и компактный, противопоставляет этому улучшенные технологии безопасности, которые существенно шагнули вперед за последние десятилетия (современные автомобили имеют множество зон поглощения энергии при ударе, независимо от размера и веса автомобиля).

Старое большое авто против нового компактного - какое безопаснее при ДТП. Скриншот видео

Так как же себя показали оба испытуемых, а именно универсал из 90-х годов и Toyota Yaris предыдущего поколения? Из видео следует, старая машина получила не такой большой урон при столкновении в сравнении с более новым компактом, однако защищает водителя и пассажиров лучше все же современная малолитражка (снова таки, благодаря специальным зонам поглощения ударов, а также подушкам безопасности).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на заброшенном складе нашли 50 одинаковых авто.