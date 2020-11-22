Какими были самые необычные "Таврии": модели, которые вы могли не видеть

ЗАЗ-1102 "Таврия" – культовый украинский автомобиль, которому 18 ноября 2020 года исполнилось 33 года. Но вы могли не знать о самых редких модификациях модели.

AutoOboz вспомнил наиболее необычные версии бюджетника. Некоторые отличались от первоначальной задумки демократичного авто смелым дизайном и нестандартными инженерными решениями, другие могли похвастать улучшенным оснащением. Все машины можно увидеть на фото ниже.

Французский автопром известен своим вниманием к мельчайшим деталям, благодаря которым каждая машина получается продуманной, стильной, комфортной и современной. Простая "Таврия" должна была соответствовать высокому уровню.

Во Франции компания Poch занималась модернизацией модели ЗАЗ в 1991-93 гг. Среди изменений – новые бамперы, современный дизайн колес и яркие цвета. В интерьере появилась отделка повышенного качества.

Около 30 лет назад запорожский завод создал два экспериментальных экземпляра "Таврии" с кузовом ландо – кабриолет, крышу которого можно сложить лишь частично. Дизайн получился очень необычным и сразу давал понять, что машина не так проста.

Для испытаний автомобили отправили в Грецию. После этого машины оказались в Македонии. Сегодня один экземпляр находится в Украине, второй – в Эстонии.

В 90-х годах прошлого столетия в Германии появился электромобиль ЗАЗ "Таврия". Уникальная модель снаружи полностью повторяла стандартный хэтчбек. Единственное отличие – небольшой разъем для зарядки, который находился за эмблемой спереди.

В движение электрокар приводил небольшой мотор мощностью 16 л.с. Запас хода варьировался от 60 до 120 км. Проект провалился на рынке из-за цены: за деньги ЗАЗ-1109 можно было купить в Германии седан Mercedes бизнес-класса.

На территории Великобритании ЗАЗ "Таврия" появился в 1991 году. Машины экспортировали в праворульном исполнении, что полностью соответствовало местному автопрому.

Внешне такой автомобиль ничем не отличался от того, что продавался в Украине. По некоторым данным, ездить по британским дорогам на "Таврии" на самом деле было нельзя из-за того, что машина не вписывалась во многие нормы.

В 1995 году производство ЗАЗ-1102 локализовали в Польше. Автомобиль получил множество местных компонентов: радиоприемник, аккумулятор, колпаки колес, покрышки, свечи зажигания. Также двигатель адаптировали под более строгие европейские экологические нормы.

Ралли "Париж-Дакар" известно на весь мир. В 1988 году появился прототип гоночного автомобиля на базе "Таврии" для участия в этом престижном состязании. Двигатель из передней части переехал в центр кузова, а мощность болида составила 180 л.с.

Максимальная скорость 210 км/ч казалась чем-то невообразимым для автомобиля ЗАЗ. Правда, от серийной машины, которая продавалась на рынке, этот "монстр" отличался чуть более чем полностью. В ралли автомобиль так и не поучаствовал.

История ЗАЗ-1102 завершилась в 2007 году. А в 2010 в Украине создали экспериментальный автомобиль – купе "Таврия". Внешне такая машина кардинально отличалась от оригинальной модели за счет более спортивного дизайна.

Среди интересного оснащения – дисковые тормоза на четырех колесах и мотор на 160 л.с.

OBOZREVATEL ранее сообщал о ценах на б/у ЗАЗ "Таврия" на украинском вторичном рынке. Интересно, что самый дешевый вариант оценили в 300 долларов, а самый дорогой стоит в 10 раз больше.