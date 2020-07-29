Какими авто интересуются в мире и в Украине в чаще всего: ТОП-5 марок. Фото: BMW

Holts Auto, компания, которая специализируется на обслуживании автомобилей, изучила популярность автомобильных марок в интернете и составила список самых востребованных из них. Речь идет о тех брендах, которые пользователи "гуглят" чаще всего.

Holts Auto воспользовалась сервисом Google Keyword Planner и подсчитала, какие автомобильные марки чаще всего искали в поисковой системе на протяжении последних 12 месяцев. Мировым победителем стала BMW, которая занимает первое место в 137 странах мира. Эта же марка взяла "золото" и в Украине.

Самые популярные автомобильные марки 2020 в мире. Holts Auto

На втором месте расположилась Toyota, причем отрыв от BMW у нее колоссальный – знаменитый японский бренд оказался самым популярным "лишь" в 21 стране мира.

Самые популярные автомобильные марки 2020 в Европе. Holts Auto

На третьем, четвертом и пятом местах находятся Mercedes, Tesla и Chevrolet соответственно.

В Европе же пятерка лидеров выглядит следующим образом: BMW, Toyota, Tesla, Ferrari, Volkswagen.

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