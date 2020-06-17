Каким мог получиться легендарный Запорожец. Фото

В сети показали фото предсерийного прототипа ЗАЗ-966. Этот проект сильно отличался от серийной модели, которая выглядела совсем по-другому.

По информации издания "Голос Запорожья", прототип долгое время хранился в Политехническом институте в Москве. Годами автомобиль никто не видел, но теперь уникальный "Запорожец" показали общественности.

У прототипа ЗАЗ-966 более "пышные" формы в сравнении с производственным образцом golos.zp.ua

На первый взгляд кажется, что автомобиль выглядит так же, как серийный ЗАЗ-966, который производили с 1966-го по 1972 год в Украине. На самом деле, для конвейера кузов сильно упростили по соображениям экономии и оптимизации производственного процесса.

У ЗАЗ-966 было несколько альтернативных вариантов дизайна golos.zp.ua

Предсерийный "Запорожец" выглядит дороже и респектабельнее, имеет "более пышные" формы в сравнении с производственным вариантом, который кажется стройнее. Из-за этого прототип воспринимается как более дорогой автомобиль, который к тому же щедро украшен хромированными деталями.

Серийный ЗАЗ-966 Sergey Rodovnichenko, wikipedia

Может показаться, что в производство отправился такой же Запорожец 966. Но у машины изменились все кузовные панели wroom.ru

Видимо, это и стало главной задачей конструкторов при удешевлении автомобиля, который в итоге получился более простым и доступным. Ориентировочная дата создания экспериментального ЗАЗ-966 – 1964 год, за два года до старта серийного производства.

Как рассказывал OBOZREVATEL, ранее на продажу выставили "горбатый Запорожец" с мощным двигателем и салоном от Mazda.