Представлен дизайн обновленного Mini Cooper: каким он будет. Фото
В новой версии Mini Cooper вставку решетки радиатора будут выполнена в цвет кузова, а не в традиционный глянцево-черный.
Аналогичную упрощенную обработку получила и задняя часть, которая будет иметь большое количество вставок в цвет кузова. Об этом сообщает сайт MMR.
Также авто будет оснащено набором стандартных светодиодных фар и несколькими уникальными 17- и 18-дюймовыми колесными дисками. Кроме того, появится градиентная крыша.
Для модели будут доступны три новых ярких оттенка: Grey Metallic, Island Blue и Zesty Yellow.
Моторная линейка обновленного Mini Cooper состоит из нескольких бензиновых двигателей мощностью от 134 до 228 лошадиных сил и 184-сильного электрического агрегата.
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