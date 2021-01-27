Представлен дизайн обновленного Mini Cooper: каким он будет. Фото

Obozrevatel Новости 16:36, 27.01.2021 Обновлено: 17:39, 27.01.2021

В новой версии Mini Cooper вставку решетки радиатора будут выполнена в цвет кузова, а не в традиционный глянцево-черный.

Аналогичную упрощенную обработку получила и задняя часть, которая будет иметь большое количество вставок в цвет кузова. Об этом сообщает сайт MMR.

Новая цветная обработка Mini Cooper
Mini

Также авто будет оснащено набором стандартных светодиодных фар и несколькими уникальными 17- и 18-дюймовыми колесными дисками. Кроме того, появится градиентная крыша.

Для модели будут доступны три новых ярких оттенка: Grey Metallic, Island Blue и Zesty Yellow.

Mini Cooper в оттенке Island Blue
Mini

Моторная линейка обновленного Mini Cooper состоит из нескольких бензиновых двигателей мощностью от 134 до 228 лошадиных сил и 184-сильного электрического агрегата.

Салон обновленного Mini Cooper
Mini
Обновленные Mini Cooper
Mini
Mini Cooper в оттенке Zesty Yellow
Mini

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, BMW представила новый седан M5 CS. Он может разогнаться до "сотни" за 3 секунды.

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

В Париже жестоко избили и бросили умирать 15-летнего украинца: появились новые подробности

В Украине резко сократят размер пенсии, получать будем в 1,5 раза меньше, – глава Нацкомиссии

Байден заявил Путину о поддержке Украины и твердой реакции на пагубные действия РФ: детали первого разговора

Советский миф про "бедного Сталина"

В МОН предложили сделать христианскую этику обязательной в школе: мнения разделились