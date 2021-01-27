Представлен дизайн обновленного Mini Cooper: каким он будет. Фото

В новой версии Mini Cooper вставку решетки радиатора будут обрабатывать в цвет кузова, а не в традиционный глянцево-черный.

Аналогичную упрощенную обработку получила и задняя часть, которая будет иметь большое количество вставок в цвет кузова. Об этом сообщает сайт MMR.

Также авто будет оснащено набором стандартных светодиодных фар и несколькими уникальными 17- и 18-дюймовыми колесными дисками. Кроме того, появится градиентная крыша.

Для модели будут доступны три новых ярких оттенка: Grey Metallic, Island Blue и Zesty Yellow.

Моторная линейка обновленного Mini Cooper состоит из нескольких бензиновых двигателей мощностью от 134 до 228 лошадиных сил и 184-сильного электрического агрегата.

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