Каким будет конкурент Renault Duster от Skoda

Skoda решилась на разработку целой линейки недорогих моделей, чтобы соперничать с бюджетными автомобилями. Главные соперники – кроссовер Renault Duster и седан Renault Logan.

Недорогие Рено – сильные представители своего сегмента. Поэтому многие компании хотели бы предложить соперников известным моделям. Как стало известно OBOZREVATEL, Skoda уже работает над этим.

Renault Duster – наиболее популярный бюджетный кроссовер group.renault.com

Индийский офис производителя занят разработкой соответствующих автомобилей в стране, чей рынок в последнее время активно развивается. Кроме того, новые машины могут появиться и в Европе, где недорогие модели также популярны. Это касается как непосредственно Renault, так и их близнецов – Dacia Duster и Dacia Logan.

Новости Новый кроссовер Skoda будет соперничать с Duster

Skoda Scala построена на платформе MQB A0 skoda-auto.com

VW Polo базируется на той же платформе vw.com

Соответственно, для соперничества в разных классах чешский производитель разрабатывает сразу несколько новинок. Первая – компактный кроссовер, созданный на модифицированной платформе MQB A0. В разных версиях она лежит в основе большого количества автомобилей, в том числе Skoda Scala, Volkswagen Polo и SEAT Ibiza.

SEAT Ibiza использует одну из самых популярных платформ VW Group seat.com

Предвестника перспективной модели покажут в феврале 2020 года. Наверняка новый кроссовер Шкода выполнят в актуальном корпоративном стиле. Вдохновителем может послужить Skoda Kamiq, который, кстати, тоже базируется на MQB A0.

Кроссовер Шкода Камик может послужить прототипом дизайна бюджетной модели skoda-auto.com

Skoda готовит соперника и для Renault Logan group.renault.com

Интересно, что уже к концу следующего года серийный кроссовер поступит в продажу. А в начале 2021-го к нему присоединится седан, который составит конкуренцию Renault Logan и Hyundai Accent.

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