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6 декабря • обновлено в 21:26
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Каким будет конкурент Renault Duster от Skoda

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Skoda решилась на разработку целой линейки недорогих моделей, чтобы соперничать с бюджетными автомобилями. Главные соперники – кроссовер Renault Duster и седан Renault Logan.

Недорогие Рено – сильные представители своего сегмента. Поэтому многие компании хотели бы предложить соперников известным моделям. Как стало известно OBOZREVATEL, Skoda уже работает над этим.

Renault Duster – наиболее популярный бюджетный кроссовер

Renault Duster – наиболее популярный бюджетный кроссовер

group.renault.com

Индийский офис производителя занят разработкой соответствующих автомобилей в стране, чей рынок в последнее время активно развивается. Кроме того, новые машины могут появиться и в Европе, где недорогие модели также популярны. Это касается как непосредственно Renault, так и их близнецов – Dacia Duster и Dacia Logan.

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Новый кроссовер Skoda будет соперничать с Duster
Skoda Scala построена на платформе MQB A0

Skoda Scala построена на платформе MQB A0

skoda-auto.com

VW Polo базируется на той же платформе

VW Polo базируется на той же платформе

vw.com

Соответственно, для соперничества в разных классах чешский производитель разрабатывает сразу несколько новинок. Первая – компактный кроссовер, созданный на модифицированной платформе MQB A0. В разных версиях она лежит в основе большого количества автомобилей, в том числе Skoda Scala, Volkswagen Polo и SEAT Ibiza.

SEAT Ibiza использует одну из самых популярных платформ VW Group

SEAT Ibiza использует одну из самых популярных платформ VW Group

seat.com

Предвестника перспективной модели покажут в феврале 2020 года. Наверняка новый кроссовер Шкода выполнят в актуальном корпоративном стиле. Вдохновителем может послужить Skoda Kamiq, который, кстати, тоже базируется на MQB A0.

Кроссовер Шкода Камик может послужить прототипом дизайна бюджетной модели

Кроссовер Шкода Камик может послужить прототипом дизайна бюджетной модели

skoda-auto.com

Skoda готовит соперника и для Renault Logan

Skoda готовит соперника и для Renault Logan

group.renault.com

Интересно, что уже к концу следующего года серийный кроссовер поступит в продажу. А в начале 2021-го к нему присоединится седан, который составит конкуренцию Renault Logan и Hyundai Accent.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто бюджетный автомобиль кроссовер Skoda новые авто Renault новости
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