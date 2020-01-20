Каким авто сохраняют верность даже через 15 лет после покупки

Американцы решили выяснить, какие авто находятся в одних руках дольше всего. Результаты оказались довольно впечатляющими, хотя и неудивительным: наибольшую верность владельцы сохраняют японским машинам.

Исследование, проведенное американской компанией iSeeCars, базируется на основе анализа свыше 350 000 автомобилей 1981-2004 годов выпуска, проданных в 2019 году. Результатом работы экспертов стал список из 15 машин, с которыми большая часть автовладельцев не прощается даже через 15 лет после покупки.

15 лучших автомобилей, которые дольше всего находятся в одних руках motortrader.com

Все 15 позиций оказались за представителями японского автопрома. Причем 10 из них – это автомобили Toyota. В чем же секрет успеха машин из Страны восходящего солнца? Генеральный директор iSeeCars Фонг Ли предположил, что дело в надежности и долговечности. Как он объяснил, "владельцы с большей вероятностью держатся за автомобили, которые по-прежнему надежны и не требуют значительных затрат на техническое обслуживание".

Toyota Highlander 2014 cars.com

На вершине рейтинга расположился среднеразмерный кроссовер Toyota Highlander. Оказывается, на протяжении 15 лет от этого автомобиля не отказывается 18,3% покупателей данной модели. Это более чем в два раза превышает средний показатель по всем авто, который составляет 7,7%.

Второе место также занимает Toyota, а именно, модель Sienna с показателем в 15,5%. В пятерку лидеров вошли Toyota Tacoma (14,5%), Toyota Tundra (14,2%) и Subaru Forester (12,8%).

В целом же ТОП-15 выглядит следующим образом:

ТОП-15 авто, которые дольше всего находятся в одних руках iseecars.com

Параллельно с общим рейтингом iSeeCars составила списки автомобилей по некоторым сегментам. Пятерка лучших по сегменту SUV получилась следующей: Toyota Highlander (18,3%), Subaru Forester (12,8%), Toyota RAV4 (12,7%), Honda Pilot (12,6%) и Honda CR-V (12,4%).

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А у спорткаров такая картина: Audi S4 (7,9%), Mazda MX-5 Miata (7,7%), Chevrolet Camaro (7,1%), BMW Z4 (7,0%) и BMW M5 (6,9%).

Наконец, в ТОП-5 роскошных авто, которыми дольше всего владеют свыше 15 лет, вошли такие модели: Acura MDX (8,4% ), BMW 3-Series (8,2%), Lexus IS 300 (8,0%), Audi S4 (7,9%) и Mercedes C-Class (7,2%).

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