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20 января • обновлено в 11:10
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Каким авто сохраняют верность даже через 15 лет после покупки

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Американцы решили выяснить, какие авто находятся в одних руках дольше всего. Результаты оказались довольно впечатляющими, хотя и неудивительным: наибольшую верность владельцы сохраняют японским машинам.

Исследование, проведенное американской компанией iSeeCars, базируется на основе анализа свыше 350 000 автомобилей 1981-2004 годов выпуска, проданных в 2019 году. Результатом работы экспертов стал список из 15 машин, с которыми большая часть автовладельцев не прощается даже через 15 лет после покупки.

15 лучших автомобилей, которые дольше всего находятся в одних руках

15 лучших автомобилей, которые дольше всего находятся в одних руках

motortrader.com

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Все 15 позиций оказались за представителями японского автопрома. Причем 10 из них – это автомобили Toyota. В чем же секрет успеха машин из Страны восходящего солнца? Генеральный директор iSeeCars Фонг Ли предположил, что дело в надежности и долговечности. Как он объяснил, "владельцы с большей вероятностью держатся за автомобили, которые по-прежнему надежны и не требуют значительных затрат на техническое обслуживание".

Toyota Highlander 2014

Toyota Highlander 2014

cars.com

На вершине рейтинга расположился среднеразмерный кроссовер Toyota Highlander. Оказывается, на протяжении 15 лет от этого автомобиля не отказывается 18,3% покупателей данной модели. Это более чем в два раза превышает средний показатель по всем авто, который составляет 7,7%.

Второе место также занимает Toyota, а именно, модель Sienna с показателем в 15,5%. В пятерку лидеров вошли Toyota Tacoma (14,5%), Toyota Tundra (14,2%) и Subaru Forester (12,8%).

В целом же ТОП-15 выглядит следующим образом:

ТОП-15 авто, которые дольше всего находятся в одних руках

ТОП-15 авто, которые дольше всего находятся в одних руках

iseecars.com

Параллельно с общим рейтингом iSeeCars составила списки автомобилей по некоторым сегментам. Пятерка лучших по сегменту SUV получилась следующей: Toyota Highlander (18,3%), Subaru Forester (12,8%), Toyota RAV4 (12,7%), Honda Pilot (12,6%) и Honda CR-V (12,4%).

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А у спорткаров такая картина: Audi S4 (7,9%), Mazda MX-5 Miata (7,7%), Chevrolet Camaro (7,1%), BMW Z4 (7,0%) и BMW M5 (6,9%).

Наконец, в ТОП-5 роскошных авто, которыми дольше всего владеют свыше 15 лет, вошли такие модели: Acura MDX (8,4% ), BMW 3-Series (8,2%), Lexus IS 300 (8,0%), Audi S4 (7,9%) и Mercedes C-Class (7,2%).

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что немцы назвали самые лучшие подержанные авто стоимостью до 5000 евро.

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Автор
Валентин Петров
Теги
б/у автомобиль рейтинг Toyota Subaru Mazda BMW Honda Mercedes-Benz Lexus
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