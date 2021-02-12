Рейтинг машин, которые ржавеют всего за несколько лет: каких моделей лучше избегать

К автомобилю мы предъявляем четкие требования: надежность, качество, экономичность и практичность. Для многих также важна цена. Но некоторые свойства проявляются в процессе эксплуатации. Например, устойчивость к коррозии.

AutoOboz рассказывает об автомобилях, которые хуже других моделей противостоят ржавчине. За этими машинами закрепилась не очень хорошая репутация. Свой недуг они могут проявить внезапно, но прогрессирует коррозия быстро. Каких автомобилей с этой точки зрения лучше избегать?

Lada Granta

Дешевый российский автомобиль представляет собой эволюцию старой модели Lada Kalina. Логично, что многие ключевые характеристики машине достались от предшественника. Бюджетник откровенно плохо противостоит ржавчине.

Lada Granta часто ржавеет Lada

Внутренняя часть капота – одно из слабых мест a.d-cd.net

Из-за плохой оцинковки владельцы постоянно жалуются на гниющий кузов. Наиболее уязвимые места – днище, пороги и внутренняя часть капота. Все эти элементы могут полностью проржаветь за два-три года.

Hyundai Creta

Некогда популярный компактный кроссовер Hyundai Creta тоже не радует подготовкой к эксплуатации во влажном климате. Главная причина – некачественная окраска, из-за которой кузов быстро ржавеет.

Hyundai Creta – популярный автомобиль, с которым случаются проблемы Hyundai

Из-за некачественной окраски кузов Hyundai Creta может начать ржаветь zr.ru

Skoda Yeti

Когда-то Skoda Yeti отлично продавалась. Покупателям нравилась цена, практичность и традиционный подход Skoda к созданию удобных автомобилей для повседневной эксплуатации. Но довольны были не все.

Удивительно, но Yeti выделялся на фоне модельного ряда чешского бренда плохой устойчивостью к коррозии. Многие связывают это с некачественной оцинковкой.

С Skoda Yeti нужно сохранять внимательность Skoda

Не все модели Skoda хорошо противостоят коррозии a.d-cd.net

УАЗ "Патриот"

Этому внедорожнику более 20 лет. В то же время его все еще можно купить новым. Но это не отменяет традиционных для модели "ржавых" проблем. Страдают почти все владельцы.

Автомобиль способен практически полностью "раствориться" в воздухе за несколько лет. При этом проблема настолько серьезна, что иногда покупатели получают ржавые экземпляры сразу после сборки новой машины на конвейере.

Даже новый УАЗ "Патриот" ржавеет УАЗ

Владельцы постоянно жалуются на УАЗ "Патриот" i.ytimg.com

Renault Logan

Популярный бестселлер в сегменте бюджетных моделей тоже страдает от ржавчины. Хотя в случае с этой машиной все не так однозначно.

Б/у Logan необходимо внимательно осматривать Renault

Renault Logan может доставить проблемы krown.by

Renault Logan одинаково защищен и не защищен от коррозии. Отдельные экземпляры могут проявить первые рыжие очаги через две зимы, другие не поддаются ржавчине на протяжении десятилетия. Главное, внимательно осматривать б/у машину перед покупкой.

Mazda 6

Старые поколения Mazda 6 не слишком хорошо проявляют себя на предмет устойчивости к коррозии в условиях агрессивного переменчивого климата. Слабое место – днище. Но серьезные проблемы машина продемонстрирует через 6-7 лет эксплуатации.

Старые Mazda 6 не готовы к тяжелым условиям эксплуатации Mazda

У Mazda 6 ржавеет днище, но должны пройти годы mazda6club.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал о внедорожниках, которые не доставляют проблем с надежностью своим владельцам. Их конструкция проверена временем, а все агрегаты и узлы работают стабильно практически в любых условиях.