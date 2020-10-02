"Прикуривание" и перегрев: ошибки водителей, которые ломают автомобиль

Автомобиль – это сложный механизм, который состоит из огромного количества элементов. Все агрегаты современного транспортного средства состоят из нескольких деталей. Значит, все это можно сломать.

АвтоОбоз составил список распространенных ошибок, которые приводят к поломкам автомобиля. Чаще всего это происходит именно по вине водителя. При кажущейся надежности транспортных средств, их не так трудно вывести из строя.

Поломка электрики

Электрика автомобиля справится с окончанием своего жизненного цикла и без посторонней помощи. Но это событие можно приблизить неосторожным обращением. Это один из наиболее уязвимых узлов транспортного средства – как правило, именно электрика выходит из строя первой. Распространенный сценарий, если отбросить естественное "старение", – нарушенная последовательность действий в процессе "прикуривания" аккумулятора.

"Прикуривание" – несложная операция, но важно соблюдать последовательность действий. Фото: ddcar.ru

Что советуют специалисты? Необходимо заглушить двигатели и выключить все источники потребления энергии в обоих машинах. Красный кабель нужно соединить с [+] разряженного аккумулятора, другой конец кабеля – с [+] заряженного аккумулятора. К [-] того же авто – черный кабель, а его другой конец соединить с какой-нибудь металлической частью "разряженного" автомобиля (подойдет блок цилиндров двигателя). Далее нужно запустить мотор машины, которая оказывает помощь, а затем – и другой машины. Если все получилось, необходимо снять кабели в обратной последовательности.

Операция несложная, но в подобных ситуациях все равно лучше обратиться за помощью к профессионалам. Более того, нарушение порядка "прикуривания" может привести к короткому замыканию.

Перегрев двигателя

Важно соблюдать температурный режим работы двигателя. Но мотор все равно может перегреться. Попытка заглушить двигатель в такой ситуации – ошибка, хотя это может показаться хорошим решением. Дело в том, что охлаждающая жидкость циркулирует только при работающем моторе. Если его заглушить, это не приблизит падение температуры.

Важно предпринимать правильные действия в случае перегрева мотора. Фото: drivenn.ru

Разогретый агрегат может получить серьезные повреждения вследствие деформации металлических деталей из-за сильного нагрева. Хороший способ снизить температуру – включит обогрев салона, из-за чего тепло из моторного отсека начнет рассеиваться.

Перегруз автомобиля

Неправильно подобранный груз – опасный враг продолжительного срока службы любого транспортного средства. Каждый автомобиль рассчитан на буксировку определенного веса, другие машины разве что позволяют загрузить багажник и не подразумевают работы с тяжелым прицепом.

Каждое транспортное средство рассчитано на работу с определенной массой грузов. Фото: l-a-w.ru

Несоблюдение весового регламента повышает эксплуатационные нагрузки автомобиля. Интересно, что это приводит к поломке всех узлов: двигателя, КПП (об этом мы рассказывали ранее), элементов подвески и тормозов. Скорее всего, транспортное средство не сразу даст знать о недугах. Но превышение максимально допустимого веса на буксире обязательно приведет к поломкам.

Неправильное обращение с коробкой передач

Автопроизводители сегодня предлагают различные типы КПП. Каждый из них проявляет себя наилучшим образом в определенных сценариях на конкретных транспортных средствах, испытывая различные нагрузки и характеры эксплуатации. Их объединяет только одно – все можно сломать при неверном обращении.

Особенно часто неверным обращением с КПП грешат молодые водители. Фото: avtomonitor.ru

В случае с механической КПП можно неоднократно нарушить режим взаимодействия со сцеплением (невыжатая до конца педаль или ее задержка в неподобающих ситуациях), злоупотреблять переключениями на повышенные передачи при низких оборотах, опять же превышение веса на буксире. В случае с автоматической КПП некоторые водители бесполезно переводят селектор в режим "Паркинг" при каждой остановке (например, на светофоре). Это не приводит к экономии топлива, но сокращает срок службы компонентов коробки. Роботизированные КПП не терпят высоких нагрузок. Но речь идет скорее о правильной работе под нагрузкой. Например, старт движения в горку или с грузом не стоит проводить медленно, ведь сцепление может перегреться и выйти из строя.

Непрогретый двигатель

Проблема обретает особенную актуальность в холодное время года. Вопрос в первую очередь касается старых машин, но есть тонкость, которая касается и современных транспортных средств. На новом автомобиле можно начинать движение сразу, но давать высокие нагрузки не стоит.

Двигателю необходимы равномерные рабочие температуры. Фото: ashost.autostrong-m.by

Непрогретые агрегаты не смогут обеспечить нормативную работу в рамках эксплуатационных показателей, холодное масло плохо циркулирует в системе и недостаточно хорошо смазывает детали. Результат – деформации из-за неравномерной рабочей температуры и проблемы с металлическими частями двигателя.

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