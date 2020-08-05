Какие б/у автомобили в Украине покупают чаще всего

В Украине значительно вырос спрос на новые автомобили в июле 2020 года. Но продажи б/у автомобилей все же превзошли новые машины приблизительно в четыре раза.

По данным Укравтопром, в июле 2020 года украинцы зарегистрировали более 34 тысяч б/у автомобилей. Это количество на 43% превзошло показатели июля прошлого года и на 17% – данные за июнь 2020-го. Для сравнения, в прошлом месяце украинцы поставили на учет 8,4 тыс. новых авто.

Какие б/у автомобили в Украине покупали чаще всего:

Volkswagen (5,6 тыс. авто); Ford (3,4 тыс. авто); Skoda (2,8 тыс. авто); Renault (2,7 тыс. авто); Nissan (1,9 тыс. авто).

Всего за семь месяцев текущего года (январь-июль) украинские автомобилисты приобрели более 173 000 подержанных транспортных средств, что почти в 4 раза превышает прошлогодний результат за аналогичный период.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украину приедет разбитый электрический кроссовер Tesla Model Y. Б/у автомобиль попробуют восстановить.