Какие б/у автомобили в Украине покупают чаще всего

Стас Сидилев Новости 15:15, 5.08.2020

В Украине значительно вырос спрос на новые автомобили в июле 2020 года. Но продажи б/у автомобилей все же превзошли новые машины приблизительно в четыре раза.

По данным Укравтопром, в июле 2020 года украинцы зарегистрировали более 34 тысяч б/у автомобилей. Это количество на 43% превзошло показатели июля прошлого года и на 17% – данные за июнь 2020-го. Для сравнения, в прошлом месяце украинцы поставили на учет 8,4 тыс. новых авто.

Какие б/у автомобили в Украине покупали чаще всего:

  1. Volkswagen (5,6 тыс. авто);

  2. Ford (3,4 тыс. авто);

  3. Skoda (2,8 тыс. авто);

  4. Renault (2,7 тыс. авто);

  5. Nissan (1,9 тыс. авто).

Всего за семь месяцев текущего года (январь-июль) украинские автомобилисты приобрели более 173 000 подержанных транспортных средств, что почти в 4 раза превышает прошлогодний результат за аналогичный период.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украину приедет разбитый электрический кроссовер Tesla Model Y. Б/у автомобиль попробуют восстановить.

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