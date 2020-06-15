Какие автомобили в Украине чаще всего переводят на газ

Автомобили с ГБО пользуются в Украине большим спросом. Многие владельцы по-прежнему предпочитают переводить свои "железные лошадки" на альтернативное топливо.

Сайт auto.ria изучил статистику по регистрациям ГБО за прошлый месяц и, таким образом, составил список машин, которые чаще всего оснащают газобаллонным оборудованием.

Самые популярные авто с ГБО в Украине auto.ria

Выяснилось, что за заменой техпаспорта больше других обращаются хозяева ВАЗ, Toyota и Volkswagen. А в целом десятка лидеров выглядит следующим образом:

ВАЗ – 237 ед; Toyota – 152; Volkswagen – 127; Hyundai – 113; Renault – 107; Skoda – 106; Chevrolet – 99; Ford – 92; Daewoo – 85; Nissan – 84.

Кроме того, были названы и конкретные модели, которые активнее других переводят на газ. Это Daewoo Lanos, Skoda Octavia и Chevrolet Aveo.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что эксперты составили рейтинг самых ненадежных автомобилей.