Какие б/у авто в Украине можно выгодно продать: ТОП моделей

В каждой стране покупка новой машины всегда сопровождается мыслями о последующей перепродаже. Украина – не исключение. Наши автомобилисты неохотно расстаются со своими деньгами. Но на продаже некоторых моделей можно неплохо заработать.

AutoOboz выяснил, сколько стоят в Украине машины, которые теряют в цене медленнее других. Это хорошая возможность продумать свое поведение на вторичном рынке наперед, когда придет время продавать машину.

Американские эксперты определили, какой процент от первоначальной цены остается в популярных моделях через 5 лет. Интересно, что в Украине эти автомобили также популярны и уважаемы. Сколько они стоят у нас?

Mazda 6. Mazda

По информации американских специалистов, Mazda 6 сохраняет 50,2% первоначальной цены через 5 лет и стоит около $13 000. В Украине за пятилетнюю модель просят в среднем $14 500. С учетом цены новой машины из салона ($27 000), остаточная стоимость равна 53,7%. Отличный результат.

Mazda 6. Mazda

В США Toyota Camry сохраняет 50,9%. Как обстоят дела на украинской вторичке? При цене нового экземпляра в $28 600 б/у авто через 5 лет в среднем предлагают за $17 000. Остаток – 59,4%.

Toyota Camry. Toyota

Toyota Camry. Toyota

Компактный хэтчбек Toyota Yaris также медленно теряет в цене. Этому способствуют высокая надежность автомобиля и хорошая репутация модели.

Toyota Yaris. Toyota

Глобально речь идет о 51,9% остаточной стоимости через 5 лет. В Украине этот показатель составляет 56,6%, а средняя цена – $12 500. За новый автомобиль просят $22 100.

Toyota Yaris. Toyota

Mazda 3 – очень популярный и довольно надежный японский автомобиль. Эксперты отмечают 53,9-процентное сохранение стоимости спустя пять лет, что можно назвать очень высоким показателем. В этом возрасте в Украине модель предлагают приблизительно за $13 000. С учетом цены на новое авто у официального дилера ($25 500) получаем окончательную стоимость на уровне 51%.

Mazda 3. Mazda

Mazda 3. Mazda

Немецкий хэтчбек Volkswagen Golf – настоящая икона не только европейского, но и мирового автомобилестроения. Остаток в 54,7% – верный признак надежной машины, которая окажется очень ликвидным предложением на рынке б/у авто. В Украине при цене нового авто в $21 100 спустя пять лет остается 71%. За подержанные экземпляры 2015 года в среднем просят $15 000.

Volkswagen Golf. Volkswagen

Volkswagen Golf. Volkswagen

Японских автомобилей в этом списке много. Вот еще один – Honda Civic. В США от первоначальной стоимости этой машины остается 58,5% спустя пять лет, что является одним из лучших результатов на рынке.

Honda Civic. Honda

В Украине этот показатель равен 54,6%. Подержанные пятилетние экземпляры в среднем предлагают за $13 000, новая модель без пробега стоит $23 800.

Honda Civic. Honda

Toyota Corolla – одна из лидеров по сохранению стоимости. Специалисты сообщили о показателе на уровне 60%. Новый автомобиль в Украине стоит $18 200. Через пять лет эксплуатации прежние владельцы в среднем просят за эту модель $12 500. Результат – 68,7% остаточной цены.

Toyota Corolla. Toyota

Toyota Corolla. Toyota

Самые ликвидные б/у авто в Украине:

Volkswagen Golf – 71%

Toyota Corolla – 68,7%

Toyota Camry – 59,4%

Toyota Yaris – 56,6%

Honda Civic – 54,6%

Mazda 6 – 53,7%

Mazda 3 – 51%

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о перекупщиках б/у авто в Украине, которые орудуют на рынке. Этих мошенников стоит остерегаться и отказаться от сотрудничества с ними. Для защиты существует несколько способов.