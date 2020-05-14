Дешевле некуда: какие авто в Германии продают по 50 евро

Германия является одной из тех стран, где б/у авто стоят очень дешево. Причем некоторые машины отдают за сущие копейки.

Например, при желании можно даже найти авто за... 50 евро. Конечно, зачастую состояние таких легковушек оставляет желать лучшего, но все же речь идёт о по-настоящему символических деньгах (если говорить о ценах на авто в целом).

Авто за 50 евро Скриншот видео

Чтобы доказать существование таких предложений, OBOZREVATEL ознакомился с объявлениями на популярном сайте mobile.de и составил подборку машин, которые действительно стоят 50 евро. Почему так дешево? В основном из-за того, что такие авто зачастую старые и даже при незначительных поломках их дешевле продать, чем ремонтировать и продлевать сертификат допуска для эксплуатации на дорогах TUV (в Германии он обязателен). При этом важно заметить, несмотря на цену почти все автомобили продают в состоянии "на ходу".

Ford Mondeo 1996 г.в.

Скриншот mobile.de

mobile.de

mobile.de

mobile.de

Визуально автомобиль выглядит более менее – из видимых недостатков разве что ржавчина на задних колесных арках и трещина на лобовом стекле. Двигатель, трансмиссия и даже кондиционер – рабочие. Пробег – 279 000 км.

Ford Fiesta 2001 г.в.

Скриншот mobile.de

Даже спустя 20 лет и колоссальную потерю стоимости этот автомобиль всё еще может похвастать блеском кузова! А ещё он отлично работает, как уверяет владелец.

Ford Fiesta 2002 г.в.

mobile.de

mobile.de

mobile.de

mobile.de

Как и у вышеупомянутого Форда, основная проблема этой Фиесты – ржавчина на арках. Автомобиль находится уже без движения как минимум два года, но двигатель пребывает в рабочем состоянии. Пробег – якобы 140 000 км.

Peugeot 306 1994 г.в.

Скриншот mobile.de

mobile.de

mobile.de

Еще один трёхдверный компактный хетч, но уже от французского Peugeot. В объявлении отмечается, что автомобиль готов к работе, правда, у него разряжен аккумулятор. Пробег – 157 000 км.

Volkswwagen Polo 1995 г.в.

Скриншот mobile.de

На фото автомобиль выглядит живым, однако продавец указывает что отсутствует катализатор. Зато диски – легкосплавные.

Бонус

Также можно посмотреть видеообзор автомобиля за 50 евро, о котором его новый владелец рассказал сразу же после покупки:

Ранее OBOZREVATEL публиковал список лучших б/у авто стоимостью до 4000 долларов.