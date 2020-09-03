Какие б/у авто можно купить от 10 евро в Германии: топ самых дешевых машин

От некоторых автомобилей немцам дешевле избавиться за символические деньги, чем пытаться продать их за более-менее серьезную сумму. Зачастую это старые и "уставшие" машины, которые невыгодно ремонтировать.

Так, ранее OBOZREVATEL уже писал, что в Германии кое-какие автомобили можно купить даже за 50 евро. Однако, есть и еще дешевле.

В данной подборке, основанной на базе онлайн-объявлений mobile.de, представлены машины, которые можно забрать в Германии меньше, чем за полсотни евро.

Renault Clio 1998, 10 евро

Авто в Германии, которые стоят меньше 50 евро. Фото: mobille.de

Данный автомобиль не эксплуатировался с 2017 года, что хорошо видно по фото. Пробег – всего лишь 128 000 км (во всяком случае, такой указан). Еще один плюс – по украинским мерками машина выглядит довольно "живой".

Volkswagen Golf III, 20 евро

Авто в Германии, которые стоят меньше 50 евро. Фото: mobille.de

VW Golf III довольно популярен в Украине в качестве б/у авто из Европы и, мало кто знает, что один из таких авто сейчас продают в Германии за символические 600 грн. Автомобиль пребывает на ходу, хотя есть много вопросов по "внешке". Пробег – 250 000 км.

Volvo V40 1999, 30 евро

Авто в Германии, которые стоят меньше 50 евро. Фото: mobille.de

"Шведский чемодан" с рабочим двигателем, однако поехать на нем не получится – как минимум, пока не сделаешь головную оптику (она полностью отсутствует). Есть также замечания по кузову, зато в комплекте с машиной идет почти новая "резина" Vredestein.

Opel Astra 2003, 40 евро

Авто в Германии, которые стоят меньше 50 евро. Фото: mobille.de

В целом, как отмечает автор, автомобиль в нормальном состоянии, единственный нюанс – вышел из строя топливный насос. Пробег – 260 000 км.

Впрочем, и такие предложения – не предел. Как ранее писал OBOZREVATEL, некоторые авто в Германии отдают даже бесплатно.