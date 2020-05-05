Какие авто реже и чаще всего ломаются в дороге

Журнал AutoBild составил список автомобилей, которые реже и чаще всего ломаются непосредственно в дороге. Исследование базируется на основе данных немецкого автоклуба ADAC.

Вот уже как на протяжении более ста лет клуб ADAC приходит на помощь автомобилистам, которые ломаются в дороге. В 2019 году его члены выехали на более 3 млн 700 тыс. вызовов, что в среднем составило более 10 000 операций по спасению в день. Когда механики отправляются на вызов, они фиксируют марку и модель автомобиля, а также её неисправность, благодаря чему журналисты потом могут собрать сводные данные и определить наименее и наиболее проблемные машины, а также назвать поломки, с которыми чаще всего приходится сталкиваться (в данном случае это как раз и выполнил АвтоБилд).

dw.com

Так что же показывает статистика? Как ни странно, из 113 моделей автомобилей 25 марок, которые в ней оказались, наибольшей надежностью пользуются немецкие автомобили премиум-класса – Audi (A1, A3, A4, A5, Q3, Q5, A6), BMW ( 1,2,3,4, 5-Series, X1 X3) и Mercedes (A-Class, B-Class, CLA, GLA , GLC, GLK, GLE). Впрочем, касается это не всего люкса – Mercedes E-Class оказался очень "ломучим" автомобилем (модель до 2013 года выпуска), у него часто отмечаются проблемы с такими компонентами, как стартер, замок зажигания и аккумулятор, а также дефекты рулевого управления.

Кроме того, в числе лучших оказалась пара моделей Toyota (Aygo, Yaris) и Mitsubishi (Space Star, ASX). Наконец, похвалы удостоились также Citroën C3, Honda Jazz, Mazda CX-3, Renault Captur, Fiat Punto и Mini.

А вот в списке аутсайдеров оказались два Smart (Fortwo и Forfour), Fiat 500, Hyundai i20 и Opel Insignia. Также часто в дороге ломались минивэны – Ford S-Max, Seat Alhambra, VW Sharan и Opel Meriva. Но все же больше всего возникали проблемы с Nissan Qashqai и Kia Ceed. Однако справедливости ради стоить отметить, что у Кашкая как такового всё хорошо – его репутацию лишь подмочил бортовой аккумулятор, который часто выходил из строя.

automobilclubvergleich.de

Впрочем, проблема аккумулятора характерна для всех автомобилей: согласно статистике аварий ADAC, на неё приходится 41,8% всех неисправностей (в среднем батарея выходит из строя на 5-6 году жизни). Далее наиболее частыми идут проблемы по двигателю (к таковым относятся, например, впрыск, датчики и зажигание) – их доля составляет 17,4%. Замыкает ТОП-3 неисправности электроники (в частности, стартера и освещения) – на них приходится 10,6% всех поломок.

autozeitung.de

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о ТОП-10 подержанных автомобилей, у которых есть проблемы с надежностью.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!