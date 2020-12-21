Какие авто чаще всего ищут на европейских онлайн-площадках: названы модели

Виталий Сазонов Новости 18:45, 21.12.2020

В 2020 году среди интернет-объявлений о продаже авто в Европе чаще всего искали Volkswagen Golf. А вот сегменте электромобилей лидером оказалась Tesla Model S.

Об этом свидетельствует рейтинг European Report 2020, составленный популярной платформой по продаже новых и б/у авто AutoScout24. Согласно рейтингу, пять самых востребованных автомобилей заняли немецкие машины: VW Golf (3,78 процента), BMW 3-Series (3,14 процента), Mercedes C-Class (2,55 процента), BMW X Series (2,47 процента) и Mercedes E-Class (2,19 процента).

VW Golf
VW

Отмечается, что "Гольф" является лидером практически во всех европейских странах. Исключение составила лишь Франция – там покупатели больше ищут Ford Mustang (2,79 процента), нежели VW Golf (2,32 процента).

Tesla Model S
Tesla

Если говорить об электрокарах, Tesla Model S также заняла доминирующее положение почти что во всех странах ЕС. Далее за ней по популярности следуют Renault Zoe, BMW i3, Tesla Model 3 и Audi e-tron.

Что касается поиска по брендам, на первом месте расположился Mercedes-Benz (13,87 процента), за ним идет BMW (12,82 процента) и на третьем месте Volkswagen (11,44 процента).

Отметим, что украинцы также активно подбирают себе авто на европейских онлайн-площадках, в том числе, и на AutoScout24. После поиска необходимого варианта за автомобилем едут в Европу, после чего его пригоняют, растамаживают и ставят на учет.

Как ране писал OBOZREVATEL:

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

Осужденного за "шпионаж" в пользу Украины врача бросили в карцер. Рассказ 80-летней матери из Донецка

"Смотрящему" за Киевом Комарницкому отписали долю в отеле "Днепр" – СМИ

Украинцы выступают за вступление в ЕС и НАТО, но многие хотят и военного союза с РФ – опрос

Курсантки в Харькове станцевали под русский шансон про "наколочки". Видео

Навальный вынудил сотрудника ФСБ сознаться в его отравлении. Аудио