Какие авто чаще всего ищут на европейских онлайн-площадках: названы модели

В 2020 году среди интернет-объявлений о продаже авто в Европе чаще всего искали Volkswagen Golf. А вот сегменте электромобилей лидером оказалась Tesla Model S.

Об этом свидетельствует рейтинг European Report 2020, составленный популярной платформой по продаже новых и б/у авто AutoScout24. Согласно рейтингу, пять самых востребованных автомобилей заняли немецкие машины: VW Golf (3,78 процента), BMW 3-Series (3,14 процента), Mercedes C-Class (2,55 процента), BMW X Series (2,47 процента) и Mercedes E-Class (2,19 процента).

Отмечается, что "Гольф" является лидером практически во всех европейских странах. Исключение составила лишь Франция – там покупатели больше ищут Ford Mustang (2,79 процента), нежели VW Golf (2,32 процента).

Если говорить об электрокарах, Tesla Model S также заняла доминирующее положение почти что во всех странах ЕС. Далее за ней по популярности следуют Renault Zoe, BMW i3, Tesla Model 3 и Audi e-tron.

Что касается поиска по брендам, на первом месте расположился Mercedes-Benz (13,87 процента), за ним идет BMW (12,82 процента) и на третьем месте Volkswagen (11,44 процента).

Отметим, что украинцы также активно подбирают себе авто на европейских онлайн-площадках, в том числе, и на AutoScout24. После поиска необходимого варианта за автомобилем едут в Европу, после чего его пригоняют, растамаживают и ставят на учет.

Как ране писал OBOZREVATEL: