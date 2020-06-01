Как ЗАЗ-1102 Таврия стала героиней французского журнала

Виталий Сазонов Новости 20:02, 1.06.2020

О легендарном хетчбэке ЗАЗ-1102 Таврия в своё время писала не только украинская пресса. Уделяли ей внимание и зарубежные СМИ.

Причем это внимание не всегда было поверхностным. Оказывается, в 1991 году наша Таврия стала героиней французского журнала – тогда автомобиль принял участие в сравнительном тесте бюджетных авто на рынке Франции. Перед журналистами стояла задача испытать машины, чья стоимость составляла до 50 000 франков.

Сравнительный тест бюджетных авто во Франции (Таврия - вторая с конца)
Сергей Павлов, facebook.com/ukrainiancars

Об этой малоизвестной странице истории ЗАЗ-1102 рассказало Facebook-сообщество Українські Автомобілі. О том, что Таврия принимало участие в таком тесте, свидетельствуют сканы журнала Auto Plus №167 за ноябрь 1991 года.

Тест авто стоимостью до 50 000 франков за 1991 год
Сергей Павлов, facebook.com/ukrainiancars

Всего в этом состязании участвовало 8 автомобилей, победители расположились следующим образом:

  • 1 место - Rover 111

  • 2 место - Lada Samara

  • 3 место - Citroen AX

  • 4 место - Lancia Y10

  • 5 место - Opel Corsa

  • 6 место - Fiat Panda

  • 7 место - Renault 4

  • 8 место - Tavria

И хотя по итогам пробега протяженностью 3700 км ЗАЗ попал в конец списка, среди представленных авто он был самым дешевым – его стоимость составляла 35 990 франков. Цена остальных машин колебалась в диапазоне 42 200 – 49 900 франков.

Сергей Павлов, facebook.com/ukrainiancars
Сергей Павлов, facebook.com/ukrainiancars
Сергей Павлов, facebook.com/ukrainiancars
Сергей Павлов, facebook.com/ukrainiancars
Сергей Павлов, facebook.com/ukrainiancars
Сергей Павлов, facebook.com/ukrainiancars
Сергей Павлов, facebook.com/ukrainiancars
Описание Таврии и её оценки
Сергей Павлов, facebook.com/ukrainiancars

Отметим, что ЗАЗ-1102 Таврия выпускалась с 1987 по 2007 годы. Кроме Украины, она также продавалась в некоторых странах Европы – во Францию автомобиль поставлялся с 1991 по 1993 годы. В этой стране хетчбэк продавался по именем Poch Tavria XL, и от советского/украинского варианта он отличался новой облицовкой радиатора, широкими бамперами, частично окрашенными в цвет кузова, пластиковыми колпаками на колесах, а также улучшенными материалами отделки салона.

Poch Tavria XL — экспортный вариант ЗАЗ-1102 для Франции
carakoom.com

Помимо прочего, Таврии возили и на британский рынок. OBOZREVATEL подробно уже рассказывал в этом материале.

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