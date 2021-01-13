Как запустить мотор в мороз – рекомендации специалистов

Синоптики обещают сильные морозы в Украине, поэтому автомобилистам необходимо подготовить автомобиль к капризам природы.

АвтоОбоз подготовил простые и полезные советы, которые позволят успешно пользоваться автомобилем даже в лютую стужу.

Для того чтобы холода для водителя и его автомобиля прошли без неприятных сюрпризов и последствий, достаточно следовать десятку простых советов. Ничего нового в них нет, но каждый раз большинство автомобилистов о них почему-то забывают.

Совет #1: если вы давно не меняли аккумулятор, то это необходимо сделать до того, как он окончательно выйдет из строя. В сильный мороз после ночного простоя на открытой стоянке машина может не завестись. В среднем современные АКБ служат по 4-5 лет. В любом случае перед запуском двигателя рекомендуется включить на 10-15 секунд дальний свет, чтобы прогреть электролит и увеличить отдачу АКБ.

Перед запуском двигателя рекомендуется включить на 10-15 секунд дальний свет, чтобы прогреть АКБ xtremewindowtintil.com

Совет #2: в зимнее время никогда не допускайте, чтобы уровень бензина/дизеля в баке был менее половины его емкости. Со временем, даже при использовании самого качественного топлива, в баке появляется незначительное количество воды, которая в мороз может вызвать закупортку топливопровода.

Совет #3: перед запуском двигателя необходимо выключить все потребители тока: мультимедиа, подогревы стекол и сидений, световые приборы и т.д.

Совет #4: на машинах с механической коробкой передач перед включением стартера выжать сцепление и убедиться, что рычаг КП находится в нейтральном положении. Отпускать сцепление следует плавно и через 5-10 секунд после начала работы двигателя.

Совет #5: включать стартер следует не более чем на 5 секунд, повторяя попытки через 15-20 секунд. После 4-5 неудачных проб стоит прекратить попытки запуска.

Включать стартер следует не более чем на 5 секунд, повторяя попытки через 15-20 секунд newspress.co.uk

Совет #6: для облегчения запуска мотора в мороз можно воспользоваться специальным спреем, который предлагается в магазинах автохимии. Он так и называется "Средство для запуска двигателя". Это смесь горючих газов, а также присадок, защищающих детали двигателя от вредного краткосрочного воздействия высоких температур. Перед использованием внимательно прочтите инструкцию по применению. Как правило, препарат из аэрозоля впрыскивается в воздушный фильтр или впускной коллектор.

Перед использованием стартовой жидкости внимательно прочтите инструкцию по применению wikihow.com

Совет #7: не торопитесь сразу выезжать на дорогу, дайте оборотам двигателя опуститься до нормальной для холостого хода отметки, а жидкостям – достичь рабочей температуры. Кроме того, ни в коем случае не пытайтесь ускорить процесс прогрева активным использованием педали "газа".

Совет #8: если ваш автомобиль оснащен АКП, следует постоять пару минут на месте, переведя селектор в положение D или последовательно пройтись селектором по всему диапазону передач. Для владельцев машин с МКП не будет лишним, выжав сцепление, проверить работу механизма переключения передач.

Совет #9: первые 20-30 минут движения не следует резко набирать скорость и резко тормозить, чтобы предотвратить повышенный износ узлов и агрегатов.

Совет #10: заблаговременно запаситесь специальным комплектом стартовых проводов для АКБ.

Комплект стартовых проводов для АКБ может пригодиться в любое время года lowes.com

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