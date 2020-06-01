Как взрыв бомбы: черепаха влетела в машину и разбила ее

Недалеко от города Саванна в штате Джорджия (США) произошло необычное ДТП – черепаха влетела в лобовое стекло Hyundai Santa Fe, пробила его и застряла там.

Латония Ларк находилась за рулем своего кроссовера Hyundai Santa Fe, в переднем пассажирском кресле сидел ее брат. Когда женщина увидела стремительно приближающийся к автомобилю предмет, который летел с высокой скоростью, она успела немного замедлиться.

Черепаха врезалась в машину на огромной скорости скриншот видео

По словам Латонии, объект напоминал кирпич, а громкий звук столкновения был похож на взрыв бомбы. По неизвестным причинам черепаха летела над дорогой с высокой скоростью. В итоге животное врезалось в автомобиль, при этом черепаха разбила ветровое стекло и застряла в нем.

Животное застряло в стекле после сильного удара скриншот видео

Скорее всего, животное пыталось пересечь дорогу, но проезжающий впереди транспорт наехал на жесткий панцирь и "запустил в полет" черепаху с помощью движущегося колеса. Различные небольшие объекты на дороге таким образом действительно могут развивать очень высокую скорость.

На поврежденный Hyundai Santa Fe уже установили новое стекло скриншот видео

Спасти черепаху после сильного столкновения не удалось скриншот видео

Водитель не пострадала, но пассажира немного задело разлетевшимися осколками. Черепаху доставили в ветеринарную клинику, но, к сожалению, она не выжила.

Ранее OBOZREVATEL показывал видео, на котором любопытный медведь пытался залезть в припаркованный Mercedes – у него почти получилось.