Как взрыв бомбы: черепаха влетела в машину и разбила ее
Недалеко от города Саванна в штате Джорджия (США) произошло необычное ДТП – черепаха влетела в лобовое стекло Hyundai Santa Fe, пробила его и застряла там.
Латония Ларк находилась за рулем своего кроссовера Hyundai Santa Fe, в переднем пассажирском кресле сидел ее брат. Когда женщина увидела стремительно приближающийся к автомобилю предмет, который летел с высокой скоростью, она успела немного замедлиться.
По словам Латонии, объект напоминал кирпич, а громкий звук столкновения был похож на взрыв бомбы. По неизвестным причинам черепаха летела над дорогой с высокой скоростью. В итоге животное врезалось в автомобиль, при этом черепаха разбила ветровое стекло и застряла в нем.
Скорее всего, животное пыталось пересечь дорогу, но проезжающий впереди транспорт наехал на жесткий панцирь и "запустил в полет" черепаху с помощью движущегося колеса. Различные небольшие объекты на дороге таким образом действительно могут развивать очень высокую скорость.
Водитель не пострадала, но пассажира немного задело разлетевшимися осколками. Черепаху доставили в ветеринарную клинику, но, к сожалению, она не выжила.
Ранее OBOZREVATEL показывал видео, на котором любопытный медведь пытался залезть в припаркованный Mercedes – у него почти получилось.