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1 января • обновлено в 10:18
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Самые необычные авто в наклейках полиции Украины

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Специальный транспорт – большая тема, которая всегда интересует любое общество. Украинская полиция не остается в стороне, ведь на наших дорогах встречаются самые необычные патрульные авто.

Специально для вас OBOZREVATEL подобрал наиболее интересные машины, которые могли бы примерить полицейскую ливрею в Украине. Более того, каждый из них отлично смотрится с узнаваемыми наклейками. Однако прежде стоит вспомнить автомобиль, который сделал украинскую полицию необычной.

Гибрид Toyota Prius – первенец нового автопарка полиции Украины

Гибрид Toyota Prius – первенец нового автопарка полиции Украины

Гибридные авто встречаются на службе разных стран. Тем не менее, решение это не слишком распространенное. Тем удивительнее воспринимались патрульные Toyota Prius Нацполиции, которые в свое время буквально заполонили украинские города.

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Tesla Cybertruck пополнит парк полиции Дубая

Экологический контекст вдохновил нас на эксперименты. Как далеко могут зайти правоохранители в дальнейшем расширении автопарка? Разумеется, следующий шаг – 100-процентный электромобиль. По опыту полиции Дубая им мог бы стать новейший Tesla Cybertruck. Фирменное полицейское оформление делает его по-настоящему крутым!

Tesla Cybertruck кажется эффективным полицейским авто

Tesla Cybertruck кажется эффективным полицейским авто

Кроме того, новый электрический пикап получился довольно вместительным и практичным, а его дизайн очень брутален. Если же вы считаете, что украинский полицейский автомобиль должен выглядеть дружелюбнее – кроссовер Tesla Model X отлично подойдет. Если первое лицо страны одобряет такую машину, почему бы полиции не сделать то же самое?

Полицейский Tesla Model X? Почему бы и нет

Полицейский Tesla Model X? Почему бы и нет

Следующий вариант очень логичен. Часто полицейских можно увидеть на популярном в Украине Renault Duster. Но электромотор нам тоже необходим. Что делать? Renault City K-ZE – своевременный ответ. К тому же, французский производитель решил покорить Европу этим бюджетным электромобилем. Полиция должна быть в тренде.

Новый кроссовер Renault мог бы стать компактным электромобилем для патрулирования городских улиц

Новый кроссовер Renault мог бы стать компактным электромобилем для патрулирования городских улиц

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Renault предложит в Европе электрический кроссовер за 9000 евро

Вновь вспоминая коллег из ОАЭ, стоит обратить внимание на какой-нибудь мощный автомобиль. Желательно отечественный. Думаете, в этом секторе нечего предложить? Украинский суперкар Химера (Himera Q) отлично смотрится в полицейской форме! Об этой машине пока мало что известно, однако мы желаем дальнейшего развития и успеха амбициозному проекту.

Украинский суперкар в полиции! Что ж, посмотрим...

Украинский суперкар в полиции! Что ж, посмотрим...

Если необходим еще один необычный полицейский автомобиль, стоит вспомнить Porsche Panamera, которая здорово удивила одесситов да и всех украинцев. Оказалось, что автомобиль специально подготовили для съемок в новой комедии. Стоит признать, тем не менее, что фирменные наклейки Порше Панамера весьма к лицу.

Porsche Panamera с логотипом Нацполиции

Porsche Panamera с логотипом Нацполиции

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Место
Украина
Теги
авто полиция Национальная полиция Украины электромобили Tesla Renault Porsche Toyota новости кроссовер
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