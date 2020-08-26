Как выглядят автомобили после ядерного взрыва на АЭС. Фото

Стас Сидилев Новости 11:00, 26.08.2020 Обновлено: 11:13, 26.08.2020

Фотографы отправились в Японию к знаменитой АЭС Фукусима, авария на которой превратила близлежащие территории в безжизненную пустоту. Главный интерес для фотографов представляли автомобили.

Авария на АЭС Фукусима произошла в 2011 году после цунами, вызванного сильнейшим в истории Японии землетрясением. С тех пор территория в радиусе 12 км от объекта остается заброшенной. Obsidian Urbex Photography решили выяснить, как сегодня выглядят автомобили в зоне отчуждения.

На фото попали автомобили заброшенного дилерского центра, который ранее занимался продажей американской автомобильной классики. На площадке оказались Chevrolet, Lincoln, несколько Cadillac.

Большие американские автомобили выглядят необычно в Японии.
Фото: Obsidian Urbex Photography
Этот катафалк удивляет дизайном.
Фото: Obsidian Urbex Photography

Есть также японский катафалк, декорированный под буддистский храм. В целом состояние автомобилей нельзя назвать плохим. По крайней мере выглядят они удовлетворительно. Конечно, о технической части судить сложно.

Сейчас автомобили брошены и никому не нужны.
Фото: Obsidian Urbex Photography

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о заброшенном ангаре, в котором нашли 50 классических автомобилей.

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