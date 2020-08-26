Как выглядят автомобили после ядерного взрыва на АЭС. Фото
Фотографы отправились в Японию к знаменитой АЭС Фукусима, авария на которой превратила близлежащие территории в безжизненную пустоту. Главный интерес для фотографов представляли автомобили.
Авария на АЭС Фукусима произошла в 2011 году после цунами, вызванного сильнейшим в истории Японии землетрясением. С тех пор территория в радиусе 12 км от объекта остается заброшенной. Obsidian Urbex Photography решили выяснить, как сегодня выглядят автомобили в зоне отчуждения.
На фото попали автомобили заброшенного дилерского центра, который ранее занимался продажей американской автомобильной классики. На площадке оказались Chevrolet, Lincoln, несколько Cadillac.
Есть также японский катафалк, декорированный под буддистский храм. В целом состояние автомобилей нельзя назвать плохим. По крайней мере выглядят они удовлетворительно. Конечно, о технической части судить сложно.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о заброшенном ангаре, в котором нашли 50 классических автомобилей.