Как выглядит закрытый автосалон с забытыми суперкарами

Уникальный заброшенный автосалон нашли в Китае. Интересно, что внутри остались очень редкие суперкары, за которыми сегодня гоняются коллекционеры.

Дилер открыл автосалон в 2005 году, но приблизительно в 2011 заведение по продаже эксклюзивных машин закрылось. В помещении остались очень редкие машины. Суммарная стоимость транспортных средств сегодня может превысить $1 400 000.

Так, внутри остался красный Porsche Carrera GT. Таких автомобилей создали 1255. Сегодня цены за хорошие экземпляры достигают $1 000 000. При этом в свое время этот немецкий суперкар продавали новым за $440 000 около 15 лет назад.

Porsche Carrera GT сегодня ценится коллекционерами. Фото: Instagram cheongermando

Еще один эксклюзив – Ferrari 575 Superamerica, которых произвели только 559 штук. Сегодня такой автомобиль можно приобрести за $400 000 с небольшим пробегом.

Ferrari 575 Superamerica – очень редкий суперкар. Фото: Instagram cheongermando

На этом фоне Chevrolet Corvette C5 Z06 выглядит простой машиной. Этот спортивный автомобиль является довольно массовым, благодаря чему его можно купить в США за $20 000. Но он быстрый, а запчасти стоят недорого. Выглядит машина при этом очень экзотично.

Chevrolet Corvette C5 – автомобиль более массовый, но все равно знаковый. Фото: Instagram cheongermando

Кстати, на фото видно, что Ferrari – единственный автомобиль в помещении, у которого за время простоя спустило колеса. В остальном транспортные средства сохранились очень хорошо, если не учитывать огромное количество пыли.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, на заброшенном складе нашли около 50 редких классических автомобилей.