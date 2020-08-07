Как выглядит Volvo, который проехал 2,6 млн км и сменил 3 двигателя

Volvo 200 Серии – одни из самых легендарных машин в истории, которые обрели свою славу благодаря надежности. И вот с одной из таких машин – универсалом 245 – когда-то произошла удивительная история.

Все началось в 1984 году, когда почтово-логистическая компания SE Makinen из Финляндии решила поменять свой старый Volvo 145 на новый Volvo – к тому моменту их "железная лошадка" преодолела уже 1 041 000 км. В итоге, выбор пал именно на модель 245.

Volvo 245. Фото: media.volvocars.com

Об этой замене узнал тогдашний глава Volvo Cars Пэр Гилленхаммар. Топ-менеджер задался вопросом, почему же финны решили заменить машину на пробеге 1 млн км, тогда как она рассчитана как минимум на 2 миллиона. Чуть позже один из заместителей главы Вольво позвонил директору SE Makinen и задал тот же вопрос. В ответ глава финской фирмы пообещал, что: "Нет проблем, на новом Volvo мы проедем 2 млн км".

Volvo 245. Фото: media.volvocars.com

В SE Makinen не сомневались, что им удастся сдержать обещание, ведь в те годы Volvo имела репутацию производителя очень прочных и надежных автомобилей, а новый 245 был еще и супер современной моделью. Однако в реальности все обернулось несколько иначе: да, сам по себе автомобиль был хорош, а вот его двигатель оказался не таким уж выносливым.

Volvo 245. Фото: media.volvocars.com

В те годы Volvo сотрудничала с Volkswagen – шведы получали от немцев для своих машин дизельные двигатели. Конкретно тот Volvo 245, который купила себе SE Makinen, был оснащен рядным 6-цилиндровым дизелем – такая версия именовалась Volvo 245 D6, и она была одной из самых быстрых и самых тихих дизельных моделей в мире. Тем не менее, именно мотор стал камнем преткновения в случае с финами.

Volvo 245 компании SE Makinen. Фото: iltalehti.fi

SE Makinen выпустила новый универсал на маршрут – ему надлежало развозить почту между городами Оулу и Куусамо. Автомобиль постоянно был в движении, работал изо дня в день – и летом и зимой. И вот уже на 620 000 км двигатель внезапно "умер". Финны были очень расстроены, но после замены на аналогичный мотор машина снова выехала на работу.

Volvo 245 компании SE Makinen. Фото: iltalehti.fi

Но спустя 400 000 км отказал и этот двигатель. Пришлось заменить на новый, который, между тем, оказался более удачным – с ним машина уже "пробежала" все остальные километры.

Что же касается остальных систем, они не вызвали никаких нареканий. Коробка передач держалась на высоте (ее заменили лишь на 2 млн км), подвеска автомобиля требовала лишь регулярного обслуживания, да и в целом вся машина работала как часы.

Volvo 245 компании SE Makinen Фото: iltalehti.fi

Всего же этот Вольво проехал 2,65 млн км. После этого автомобиль пережил капитальный ремонт и реставрацию, после чего его поместили в музей компании. Тем не менее, периодически автомобиль видит дороги – порою его возят на различные выставки, где он привлекает внимание публики.

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