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Как выглядит Volvo, который проехал 2,6 млн км и сменил 3 двигателя

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
1,8 т.
Как выглядит Volvo, который проехал 2,6 млн км и сменил 3 двигателя

Volvo 245, которая проехала 2,65 млн км.. Фото: iltalehti.fi

Volvo 200 Серии – одни из самых легендарных машин в истории, которые обрели свою славу благодаря надежности. И вот с одной из таких машин – универсалом 245 – когда-то произошла удивительная история.

Все началось в 1984 году, когда почтово-логистическая компания SE Makinen из Финляндии решила поменять свой старый Volvo 145 на новый Volvo – к тому моменту их "железная лошадка" преодолела уже 1 041 000 км. В итоге, выбор пал именно на модель 245.

Volvo 245.

Volvo 245. Фото: media.volvocars.com

Об этой замене узнал тогдашний глава Volvo Cars Пэр Гилленхаммар. Топ-менеджер задался вопросом, почему же финны решили заменить машину на пробеге 1 млн км, тогда как она рассчитана как минимум на 2 миллиона. Чуть позже один из заместителей главы Вольво позвонил директору SE Makinen и задал тот же вопрос. В ответ глава финской фирмы пообещал, что: "Нет проблем, на новом Volvo мы проедем 2 млн км".

Volvo 245.

Volvo 245. Фото: media.volvocars.com

В SE Makinen не сомневались, что им удастся сдержать обещание, ведь в те годы Volvo имела репутацию производителя очень прочных и надежных автомобилей, а новый 245 был еще и супер современной моделью. Однако в реальности все обернулось несколько иначе: да, сам по себе автомобиль был хорош, а вот его двигатель оказался не таким уж выносливым.

Volvo 245.

Volvo 245. Фото: media.volvocars.com

В те годы Volvo сотрудничала с Volkswagen – шведы получали от немцев для своих машин дизельные двигатели. Конкретно тот Volvo 245, который купила себе SE Makinen, был оснащен рядным 6-цилиндровым дизелем – такая версия именовалась Volvo 245 D6, и она была одной из самых быстрых и самых тихих дизельных моделей в мире. Тем не менее, именно мотор стал камнем преткновения в случае с финами.

Volvo 245 компании SE Makinen.

Volvo 245 компании SE Makinen. Фото: iltalehti.fi

SE Makinen выпустила новый универсал на маршрут – ему надлежало развозить почту между городами Оулу и Куусамо. Автомобиль постоянно был в движении, работал изо дня в день – и летом и зимой. И вот уже на 620 000 км двигатель внезапно "умер". Финны были очень расстроены, но после замены на аналогичный мотор машина снова выехала на работу.

Volvo 245 компании SE Makinen.

Volvo 245 компании SE Makinen. Фото: iltalehti.fi

Но спустя 400 000 км отказал и этот двигатель. Пришлось заменить на новый, который, между тем, оказался более удачным – с ним машина уже "пробежала" все остальные километры.

Что же касается остальных систем, они не вызвали никаких нареканий. Коробка передач держалась на высоте (ее заменили лишь на 2 млн км), подвеска автомобиля требовала лишь регулярного обслуживания, да и в целом вся машина работала как часы.

Volvo 245 компании SE Makinen

Volvo 245 компании SE Makinen Фото: iltalehti.fi

Всего же этот Вольво проехал 2,65 млн км. После этого автомобиль пережил капитальный ремонт и реставрацию, после чего его поместили в музей компании. Тем не менее, периодически автомобиль видит дороги – порою его возят на различные выставки, где он привлекает внимание публики.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что пикап Nissan, который проехал 1,6 млн км, вернулся на родной завод.

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