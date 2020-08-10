Как выглядит украинская копия Tesla Cybertruck

В Полтаве команда энтузиастов создала копию Tesla Cybertruck, которая обошлась им намного дешевле оригинальной модели. Предварительная базовая стоимость настоящего пикапа – $40 000.

Пикап Tesla Cybertruck хоть и не настоящий, но выглядит необычно. Скриншот видео

По информации PTV, транспортное средство не зарегистрировано и по дорогам общего пользования на нем передвигаться запрещено, но это вопрос времени. Однако нельзя точно утверждать, что эту необычную машину действительно удастся поставить на учет. Для этого ТС должно соответствовать строгим требованиям. Так ли это в случае украинского Tesla Cybertruck из Полтавы – пока вопрос.

Основой для пикапа Tesla Cybertruck послужил микроавтобус Citroen 1991 года выпуска. Но теперь об этом ничего не говорит – узнать эту машину в эффектном серебристом автомобиле необычной формы абсолютно невозможно.

Салон выглядит очень просто. Скриншот видео

Шасси микроавтобуса пришлось разрезать поперек и сделать длиннее. Кузов, разумеется, полностью новый. Металлические панели закрепили на пространственной раме, оформили довольно простой салон, оснастили машину дизельным двигателем и светодиодной оптикой.

Авторы переделали старый Citroen, чтобы превратить его в Tesla Cybertruck. Скриншот видео

От микроавтобуса оставили шасси. Скриншот видео

Несмотря на то, что, в отличие от оригинального Cubertruck, конкретный экземпляр не является электрокаром, у него есть другое достоинство – вместительный багажник.

Как сообщал OBOZREVATEL, все современные модели Tesla проверили в гонке по прямой, чтобы определить самый быстрый электромобиль.