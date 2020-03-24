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24 марта • обновлено в 17:04
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Как выглядит УАЗ Буханка с двигателем от самолета. Фото

1.1т
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В свое время универсальность внедорожника УАЗ Буханка пытались поднимать всеми доступными способами. Была даже модификация с двигателем от самолета для работы на аэродромах.

УАЗ-452/37411 с вспомогательным авиационным газотурбинным двигателем ТА-6А был разработан на роль стартера для двигателей советских реактивных самолетов. Этот необычный автомобиль использовали, когда штатный стартер авиалайнеров был неисправен, как бы странно это не звучало.

УАЗ Буханка использовали для "оживления" самолетов

УАЗ Буханка использовали для "оживления" самолетов

Facebook УАЗ. Ульяновский Автомобильный Завод

Компрессор силовой установки УАЗа нагревал воздух до температуры выше 200 градусов, который затем подавался в двигатель самолета и таким образом заводился в том случае, если бортовой стартер не работал.

Вот таким образом с помощью УАЗа заводили самолеты с забавной надписью ROSSIYA

Вот таким образом с помощью УАЗа заводили самолеты с забавной надписью ROSSIYA

Facebook УАЗ. Ульяновский Автомобильный Завод

Внешне такой УАЗ Буханка можно было без труда отличить от гражданской версии полноприводного минивэна благодаря новому бамперу, в котором скрывались термостойкие шланги. Именно они подавали разогретый воздух в двигатели самолетов. Боковые стекла были заменены вентиляционными решетками, ведь двигатель от самолета занимал почти все пространство кузова.

В кузове Буханки авиационный мотор занимал много места

В кузове Буханки авиационный мотор занимал много места

Facebook УАЗ. Ульяновский Автомобильный Завод

Кроме необычной силовой установки, "авиационный" УАЗ оснащался блоком управления мотором, системой пожаротушения, радиосвязью с аэродромом и экипажем самолета.

Внешне особый УАЗ отличался от стандартной модели

Внешне особый УАЗ отличался от стандартной модели

Facebook УАЗ. Ульяновский Автомобильный Завод

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
самолет УАЗ внедорожник ретро авто
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