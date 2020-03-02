Как выглядит соперник Skoda Octavia от Geely за $12 000. Фото

Бюджетный китайский автомобиль Geely Emgrand GL 2020 – новинка, с помощью которой компания поборется за покупателей в популярном сегменте. Главные соперники – Skoda Octavia и Nissan Sentra.

Как стало известно OBOZREVATEL, модель существует с 2016 года. Почти за четыре года бюджетный седан успел пережить несколько обновлений. Теперь модель Джили претерпела очередной рестайлинг, в ходе которого автомобиль даже получил защиту от коронавируса.

Главные отличия от предшественника – обновленная внешность и защита от вирусной инфекции global.geely.com

Это уже вторая модель Geely, оснащенная улучшенным салонным фильтром для поступающего снаружи воздуха. Предполагается, что такое решение помешает распространению инфекции, что очень актуально для Китая сегодня.

В профиль новый Geely выглядит элегантно global.geely.com

Нас же в большей степени интересует новый дизайн Geely Engrand GL 2020. Автомобиль получил переработанную переднюю решетку, новые бамперы и другие колесные диски, доступные в размере 17 дюймов.

Корма Geely Emgrand GL похожа на Audi A5 global.geely.com

Первое поколение купе Audi A5 (2007) наверняка повлияло на дизайн Geely audi.com

Салон Geely Emgrand GL демонстрирует улучшенные материалы отделки и модифицированную переднюю панель. Также здесь появился увеличенный с 8 до 10,25 дюймов центральный экран информационно-развлекательной системы и 7-дюймовый цифровой щиток приборов.

В салоне изменились отделочные материалы, а главный монитор стал больше global.geely.com

Двигатели Geely Emgrand GL 2020:

турбо 1,4 л (мощность 141 л.с. и 235 Нм крутящего момента)

турбо 1,5 л (мощность 177 л.с. и 255 Нм крутящего момента)

турбо 1,5 л + стартер-генератор (мощность 190 л.с. и 300 Нм крутящего момента)

гибрид 1,5 л + электромотор (мощность 258 л.с. и 415 Нм крутящего момента)

До обновления интерьер Geely Emgrand GL выглядел чуть проще global.geely.com

Дорестайлинговый Geely Emgrand GL все еще кажется современным global.geely.com

В последнем случае седан Джили является подзаряжаемым плагин-гибридом. Автомобиль оснащен батарейным блоком емкостью 11,3 кВтч. Электрический запас хода составляет 66 км. Прежний седан купить в Китае можно от 11,2 тыс. долл. Скорее всего, за базовую версию после обновления попросят не более 12 тысяч.

Новости Появились новые фото кроссовера Geely с непонятным названием

Nissan Sentra (в КНР называется Nissan Sylphy) – один из главных соперников для Emgrand GL, как и для Skoda Octavia nissan-global.com

Как сообщал OBOZREVATEL, новый кроссовер Geely составит конкуренцию Hyundai Santa Fe.

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